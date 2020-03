Clima i virus: tot té sentit

Aquest article ha estat escrit conjuntament entre Daniele Conversi, professor Ikerbasque de la Universitat del País Basc i Luis Moreno, professor de l'Institut de Polítiques i Béns Públics de l'CSIC.





Seria agosarat i poc científic establir un nexe causal entre una cosa i l'altra. El virus no és conseqüència lineal de l'canvi climàtic. Però la 'intuïció' com a mètode científic també ens informa que les concomitàncies abonen la relació binària entre les dues coses. I les persones estan disposades a creure-s'ho. I fan bé. L' 'efecte papallona' s'ha incorporat inapel·lablement a l'imaginari epistemològic de les gents. El que va succeir a Wuhan i amb dipòsit de cadàvers improvisada del Palau de Vidre a Madrid no sembla ser una simple casualitat epifenòmica.









Que la papallona fos un vampir cavernícola devorat per un altre animal, sigui un pangolí o una altra espècie, i traslladat a un o més éssers humans en una remota part de el món és realista . Els seus efectes ens han arribat a tots. És racional considerar-ho. Hem sabut que l'inici de l'focus víric del COVID-19 va ser la província central xinesa de Hubei, que és està altament interconnectada, globalitzada, amb una intensa infraestructura de comunicació que inclou l'ús extensiu de 5G, gratacels, molts automòbils i un nivell de contaminació atmosfèrica entre els més alts del món. La seva ciutat de Wuhan s'ha hiperurbanizado en els últims temps i els seus habitants són persones procedents del món rural que s'han 'globalitzat' intempestivament provocant conurbacions d'alta densitat demogràfica.









Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic ; les esmentades condicions d'urbanització globalitzada i de congestió demogràfica com brou de cultiu ideal per l'explosió d'un brot epidèmic devastador i brutal com ha passat amb el coronavirus. Segons Quammen, l'spillover (efecte vessament per desbordament) és un procés durant el qual un patogen d'una espècie es mou a una altra espècie, mutació que pot provocar un brot letal. (vegeu també els seus llibres, The Chimp and the River: How AIDS Emerged from an African Forest i The Tangled Tree: A Radical New History of Life ).









D'on va sorgir el coronavirus? Un equip d'investigadors de diversos països va analitzar l' evolució del genoma del virus i va excloure categòricament que pugui haver-se derivat d'una elaboració en un laboratori a vitro, ia més s'ha pogut comprovar el seu origen animal. Altres interpretacions han recorregut a les tesis conspiratòries que els responsables malèvols de la seva extensió mundial podrien haver estat Estats Units i fins a la mateixa Xina, mentre altres acusen a Rússia . Sí que sembla inqüestionable que tals fake news procedeixen d'aquest últim país (imperi) que és identificat com el principal vector de la desinformació global .





Pesta Negra de segle XIV. I que les seves causes són directament atribuïbles a la bogeria neoliberal imperant dels últims decennis. Emperò, el món que vagi a sorgir de les ruïnes de la utopia del mercat lliure no és que vagi a estar menys interconnectat. Probablement estarà encara més entramat. I és que la 'distanciació social' ha provocat un augment exponencial de la comunicació online. Quant tots romanem aïllats a les nostres cases i habitacions, al mateix temps estem més units que mai per dispositius artificials com smartphones, elaboradors, etc. A més, les altes temporals (o de vegades definitives) de treballadors en diversos sectors i la seva reemplaçament per serveis sense ser humans / no antropomòrfics han proporcionat una oportunitat històrica per accelerar l'entrada en un món radicalment més robotitzat, com han observat Jiménez i Moreno . També és una tragèdia que confronten treballadors de múltiples sectors que, amb la major o menor crisi econòmica subsegüent, es veuran afectats per la nova realitat laboral i perdran irremissiblement els seus treballs per a sempre. La implantació de l'ingrés mínim vital accessible per a tota la ciutadania en estat de necessitat és indefugible.





L'Estat de Benestar i el Model Social són consubstancials al manteniment de la nostra dignitat humana i capacitat de viure amb decència a Europa. No es podrà dir que el benestar econòmic serà un aspecte fonamental de la governance, si no es canvia el concepte mateix d'economia buscant la seva comunió amb el d'ecologia. Això implica un major equilibri entre home i naturalesa, o com assenyalava Bruno Latour , a eliminar la arbitrària distinció modernista entre home i natura , conferint agència social a naturalesa pel que fa als assumptes humans són modelats per manifestacions naturals, i viceversa.





Més enllà del Coronavirus i de l'enorme crisi econòmica i social produïda per la pandèmia, el canvi climàtic roman com la major amenaça per a tots els éssers vivents de la planeta. En realitat, l'escalfament global podria ser potencialment molt més destructiu i perillós que la pandèmia que estem patint. Com ens recorda George Monbiot , la crisi ataca tot el model econòmic que ens ha empès cap a una alteració radical de les relacions entre societats humanes i el seu entorn natural . Molt abans que el virus es detectés, ja s'il·luminaven altres amenaces més radicals: el declivi de la biodiversitat i la sisena extinció de masses, amb milions d'espècies d'animals i plantes desaparegudes per sempre ; l' erosió dels sòls com a conseqüència de la preponderància de l'agricultura intensiva; la invasió de la mar pel plàstic i el microplástico ( Conversi i Moreno ); i una miríada d'altres amenaces associades amb el nominat desenvolupament econòmic neoliberal.