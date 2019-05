Farmàcies catalanes denuncien a Glovo davant Salut per venda il·legal de medicaments

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac) ha denunciat per segona vegada a la pàgina web de Glovo davant de la Conselleria de Salut per venda il·legal de medicaments en prestar un servei de compra, recollida i lliurament de medicaments a domicili, ha indicat en un comunicat aquest dijous.









La Fefac ha sostingut que Glovo ha continuat venent medicaments tot i que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) dictés al juny de 2018 una resolució per ordenar el cessament de l'activitat de venda i lliurament d'aquests productes i l'obligació de retirar de la seva aplicació per a dispositius mòbils el servei de 'Farmàcia'.





Les farmàcies catalanes han recordat que Glovo va interposar un recurs contra la resolució al juny de 2018, que va ser desestimat per Aempsun mes després, i que ja van denunciar a Glovo al febrer de 2018, en línia amb les mesures interposades per la Confederació Empresarial d'Oficines de farmàcia d'Andalusia i Adefarma de Madrid.





Glovo ha respost a la denúncia de la Fefac en un comunicat remarcant que no ven ni publicita medicaments i que la seva activitat es limita "a posar en contacte a usuaris, farmàcies ja repartidors independents mitjançant l'aplicació tecnològica".





"Els repartidors simplement actuen com a mandataris verbals d'aquells usuaris, que demanen medicaments no subjectes a prescripció mèdica a través de la plataforma per la seva recollida. Per tant, les compres es realitzen amb consell farmacèutic i sempre de forma presencial a les farmàcies", ha raonat la companyia.





Ha emfatitzat que l'activitat econòmica de Glovo s'emmarca en la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i no en les disposicions de la Llei de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris.





"Volem recalcar que si un farmacèutic dispensa de forma presencial un medicament que requereix recepta mèdica, és responsabilitat pròpia de la farmàcia que l'ha dispensat, no de la plataforma", ha agregat.





No obstant, ha assenyalat que la plataforma ha desenvolupat mecanismes per "facilitar al farmacèutic el contacte directe amb l'usuari a través del repartidor".