La Trisindical de Mossos d'Esquadra --formada pels sindicats SPC, SME i CAT-ME-- ha presentat una querella contra el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, per no reunir el Consell de la Policia --la taula de negociació sindical de la policia catalana--.









En una roda de premsa aquest dijous, els sindicats han informat que la querella és per presumptes delictes de prevaricació i contra els drets dels treballadors.





La querella s'ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) --a qui demanen que ordeni convocar el Consell-- i inclou la carta que Buch va enviar dilluns als sindicats indicant que "no convocarà el Consell de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, a l'entendre que estant pendent d'efectuar el procés electoral no hi representants legitimats per negociar amb els sindicats sobre les condicions laborals".





Segons els sindicats querellants, aquest òrgan ha de ser convocat "com a mínim cada dos mesos tal com es recull" en el seu reglament i recorden que l'última sessió va ser el 17 de gener, ja que la prevista pel 14 de març va ser posposada per Buch a arran de les eleccions sindicals --del 11 de març--.





Consideren que la carta de dilluns es va dictar "de manera arbitrària amb clar coneixement de la vulneració de la normativa, del dret a la llibertat sindical i de negociació", i que no fa cas el mandat del Parlament que l'instava a realitzar millores per a Mossos.





I afegeixen a la querella --signada per l'advocat José María Fuster-Fabra-- que el reglament del Consell de la Policia estableix que "si no es poden nomenar nous consellers, seran els anteriors els que continuïn amb el mandat fins al nou nomenament".





A més, indiquen que des de setembre, els Mossos "es troben no només en conflicte laboral, reclamant legítimes millores laborals o salarials, també vénen sent el centre dels focus mediàtics fruit de l'excepcional situació política que pateix Catalunya actualment, la qual cosa requeriria de la mediació i negociació entre els responsables polítics del departament d'Interior" i els representants sindicals.