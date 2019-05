El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha demanat aquest dijous a l'alcaldessa i candidata a la reelecció, Ada Colau, que descarti pactar amb el PSC: "No pot ser que seguim jugant a l'ambigüitat calculada i a l'equidistància", i ha insistit que els ciutadans hauran d'escollir entre el projecte de Colau i el de Maragall.









En un acte a la plaça de Salvador Riera, al districte d'Horta-Guinardó, el líder republicà ha subratllat que el projecte de BComú és personalista: "La candidatura es podria canviar el nom per Colau-A Comú", ha ironitzat, i ha reiterat que ERC ha de aglutinar tot el vot sobiranista per guanyar les eleccions.





La número 2 de la candidatura, Elisenda Alamany, també ha dit que Maragall ha arribat per proposar solucions per als problemes de la ciutat: "Per davant de les excuses de Colau, les solucions de Maragall. Hem d'escollir entre el govern de les excuses o el de les solucions".





En relació al veto del Parlament perquè el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, sigui senador, Alamany ha assegurat que se sent "orgullosa de pertànyer a aquells que no premien Iceta amb un càrrec al Senat per intervenir amb l'article 155 en les nostres institucions", i Maragall també ha dit que no permetran imposicions del PSOE, en les seves paraules.





En relació a les propostes per al districte, Alamany ha dit que ERC es compromet a impulsar el Pla dels Tres Turons "que fa anys que s'arrossega i s'enreda", i ha insistit que el Govern municipal d'Ada Colau no ha fet res per transformar la zona en un gran parc públic.





El regidor i número 5, Jordi Coronas, ha assegurat que reimpulsaran Barcelona per posar a la ciutat en el lloc que li correspon, mentre que la número 9, Maria Buhigas, ha afirmat que vol posar l'urbanisme com a eina per canviar la vida de les persones: "Hem d'agafar la política i la tècnica i desplegar solucions ràpides i a mig i llarg termini".