Maragall demana un cara a cara amb Colau per ser "opcions guanyadores"

El candidat d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha declinat debatre amb la número 2 de JxCat, Elsa Artadi, després que la Junta Electoral Central (JEC) denegués que el republicà i el cap de llista de JxCat, Joaquim Forn, poguessin debatre a Soto del Real, encara que sí ha reclamat un cara a cara amb l'actual alcaldessa, Ada Colau, per ser "opcions guanyadores".









En una roda de premsa al centre cívic Vila Urània costat de la número tres a les europees i parella de l'exconseller pres Raül Romeva, Diana Riba, Maragall ha criticat la JEC per ser un "instrument de repressió", i ha assegurat que intentarà visitar Forn a la presó per poder parlar sobre el futur de la ciutat, i ha insistit que el debat que sí que té sentit seria el d'ell i Colau, per ser les dues candidatures que poden guanyar, segons ell.





Preguntat sobre la decisió del president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que els catalans Meritxell Batet i Manuel Cruz presideixin el Congrés i el Senat, respectivament, Maragall ha advertit que "els noms per si sols no tenen capacitat de diàleg".





El líder republicà ha apuntat que no és indicatiu que Batet i Creu siguin catalans si no s'estableix un espai de diàleg per abordar el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya des de l'àmbit polític: "Que Pedro Sánchez ens digui quan ens asseurem per parlar del retorn dels presos polítics i exiliats".