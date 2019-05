Valls vol estrènyer llaços entre Barcelona i Amèrica Llatina

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha defensat aquest divendres que els ciutadans estrangers puguin votar a les eleccions municipals als cinc anys d'empadronar a la ciutat.









En declaracions als mitjans al barri de Sants abans d'un acte adreçat a la comunitat llatinoamericana, Valls ha sostingut que els estrangers que estan empadronats a Barcelona "paguen els seus impostos i fa uns anys que són a la ciutat" haurien de poder participar en les eleccions municipals.





Espera que en els propers anys la legislació pugui avançar en aquest sentit i que els estrangers puguin votar, especialment els ciutadans d'origen llatinoamericà per "la història tan forta i tan potent" que té la regió amb Espanya.





En ser preguntat per quants anys fixaria per obtenir el dret a vot, ha dit que depèn dels convenis que tingui cada país i ha apuntat que "cinc anys i amb altres condicions pot ser un bon termini".





També ha cridat els ciutadans estrangers que sí que tenen dret a votar a anar a les urnes el 26 de maig perquè són "part del futur d'aquesta ciutat" i ha demanat que hi hagi una alta participació com en els comicis generals del 28 d'abril.





L'exprimer ministre francès ha destacat que hi ha molts barcelonins que formen part de la comunitat llatinoamericana i que és una "força" per a Barcelona, de manera que creu que la ciutat no els pot donar l'esquena i ho ha contraposat amb les polítiques de l'alcaldessa , Ada Colau, i del candidat d'ERC, Ernest Maragall.





"Colau i sobretot Ernest Maragall volen una ciutat provinciana, petita, tancada en si mateixa", i ha avisat que en aquestes eleccions es decidirà si Barcelona ha de ser una ciutat tancada o una ciutat oberta a la resta d'Espanya, a Europa i al món.





AMÈRICA LLATINA





En aquest sentit, ha reivindicat que el seu projecte passa per "recuperar la Barcelona oberta" que es comuniqui amb els 500 milions de castellanoparlants que hi ha al món perquè tenen una llengua en comú.





Ha defensat que s'impulsi el caràcter bilingüe de Barcelona per relacionar-se amb Amèrica Llatina, com creu que passava abans: "Tenim una història en comú, una cultura comuna i una llengua comuna. Per a mi és una força".





"Barcelona era a Espanya aquesta ciutat que mirava al món. Els que volen una ciutat tancada, que no volen pactar amb el Govern d'Espanya, que volen sortir d'Espanya, trencar amb Espanya, sortir de la UE, amb el que és la relació d'Espanya amb el món llatinoamericà són els separatistes", ha alertat.





Valls ha afirmat que Barcelona "ha estat sempre una gran capital editorial, aquí molts van venir perquè respiraven la llibertat", en al·lusió als escriptors Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa i Julio Cortázar, i considera que ha de ser també un centre per a la indústria musical llatina.