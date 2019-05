Rivera i Valls, cada vegada més lluny

El distanciament entre el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i l'exprimer ministre francès que encapçala la plataforma de Cs a Barcelona, Manuel Valls, es materialitza en plena campanya electoral al fet que Rivera no acompanya Valls en cap acte.









Serà Inés Arrimadas qui acompanyarà Valls en l'acte central i en el de tancament de campanya, el 16 i el 24 de maig, respectivament.





Quan fa un any es va anunciar la disposició de Valls per presentar-se com a candidat a l'Alcaldia de Barcelona de la mà de Cs la sorpresa va ser majúscula perquè era la primera vegada que es donava un gir polític d'aquesta manera.





La relació entre Rivera i Valls semblava anar de molt bé a cada vegada millor, però la situació sembla haver canviat. La poca experiència de Valls en política municipal i el menor coneixement de Barcelona respecte als seus candidats han jugat en contra.





Rivera li va deixar fer, convençut que no era un militant del seu partit, sinó una aposta solvent que anava per lliure. Valls va intentar, sense èxit, formar una coalició amb PSC i PP, com partits constitucionalistes.





Valls ha anat teixint el seu propi equip, parteix el qual procedeix del PSC de Pasqual Maragall, el que no ha convençut al si de Cs. Ha irritat part de la militància amb el seu discurs propi i les seves apostes pròpies, a més de crítiques obertes com la coincidència en la madrilenya plaça de Colón de PP, Cs i l'ultradretà Vox.





A més, les enquestes no deixen ben parat a Valls, ja que no el situen com a guanyador, ja que aquest lloc sembla oscil·lar entre comuns, ERC i PSC. En Cs consideren que els seus votants no confien en aquesta aposta que fa un any semblava la guanyadora.