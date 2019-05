La número 2 de la candidatura d'ERC, Elisenda Alamany, ha defensat aquest divendres el treball dels ajuntaments catalans com "punta de llança contra la LGTBIfòbia" i com a garants dels drets i llibertats d'aquests col·lectius, i ha presentat el document 'Compromís LGTBI i contra l'homofòbia per als municipis de Catalunya', que compta amb 12 propostes.









En una roda de premsa a la biblioteca Vilapicina i Torre Llobeta de Barcelona, Alamany ha detallat que treballaran en un pla estratègic a la capital catalana de visibilització de la diversitats sexuals i de gèneres fins a 2025, i ha assegurat que, si governen, es presentaran com "a acusació particular en qualsevol atac de LGTBIfòbia que es produeixi a la ciutat".





El document dels republicans preveu crear regidories específiques encarregades de dur a terme les polítiques LGTBI al municipi; incorporar la perspectiva LGTBI en totes les polítiques locals; impulsar accions de formació i sensibilització al personal municipal en matèria LGTBI, i prevenir l'assetjament LGTBIfòbic en els centre educatius, entre altres mesures.