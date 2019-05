7.410 dones ferides per les seves parelles: l'altra xifra negra de la violència de gènere

Un total de 7.410 dones han denunciat haver patit lesions físiques per part de les seves parelles o exparelles en els primers quatre mesos de 2019, segons dades del Ministeri de l'Interior. Aquest dijous a la nit, una dona de 32 anys que residia en un centre d'acollida per a dones maltractades, va resultar ferida greu a Granada després de ser apunyalada presumptament per la seva exparella.









En l'actualitat, no existeix per a les dones que han estat ferides greus o lleus per les seves parelles o exparelles una estadística semblant a la de les víctimes mortals per violència de gènere que realitza la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere i s'actualitza cada vegada que hi ha un nou cas.





Si bé, aquest organisme, dependent del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, està valorant la possibilitat d'elaborar algun tipus d'estadística, encara que de moment no s'ha pres cap decisió al respecte, segons han assenyalat fonts de Presidència. Si bé, s'estudien els criteris a seguir, per exemple, si pogués ser el d'hospitalitzacions, perquè quedi reflectit el nombre de dones ferides per violència masclista.





En tot cas, des d'aquest organisme, assenyalen que el Ministeri de l'Interior recull algunes dades, com els esmentats de dones que han patit lesions, que s'extreuen a partir de les denúncies, i apunten que caldria estudiar com abordar una estadística d'aquest tipus sense duplicar xifres.





COORDINAR-SE AMB ELS HOSPITALS





El exdelegat del Govern per a la Violència de Gènere, Miguel Lorente, considera que no hauria de ser "excessivament complex" establir un protocol de coordinació amb els hospitals per a incloure en les estadístiques actualitzades a les dones maltractades ferides, tot i que reconeix que la dificultat està en coordinar-se i realitzar un seguiment del cas per comprovar que es tracta de violència masclista.





"Per comptabilitzar els casos d'homicidi va ser necessari crear la figura de les unitats de violència de gènere perquè fossin elles les que es posessin en contacte directe amb les Forces i Cossos de Seguretat que intervenien en els homicidis per obtenir informació directa del cas i les circumstàncies . Quan el resultat no és de mort aquest coneixement es dilueix entre diferents institucions", ha explicat Lorente.





"Fins i tot quan hi ha un homicidi, apareixen en les dades com a casos en investigació. Quan el resultat no és de mort, moltes vegades no tens constància en els primers moments de si aquesta dona ha estat apunyalada per la seva parella, per un conegut o per algú que l'ha intentat robar. Hi ha elements que en un primer moment poden dificultar aquesta comunicació immediata i exigiria un seguiment per poder constatar si s'ha produït per violència de gènere", ha matisat.





La solució, al seu parer, seria posar en marxa un mecanisme pel qual es pugui establir la coordinació necessària perquè els casos de dones hospitalitzades siguin seguits des de les pròpies Unitats de Violència de Gènere.