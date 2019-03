Un home de 81 anys ha assassinat aquest matí al madrileny districte de Ciutat Lineal a la seva dona, de 63, amb una escopeta de caça i després s'ha disparat ell morint també a l'acte, ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.





Els Bombers de l'Ajuntament de Madrid han acudit a l'habitatge, situada al número 158 de l'avinguda de la Institució Lliure d'Ensenyament, antic carrer dels Germans García Noblejas, després que els veïns hagin avisat que van escoltar diverses detonacions aquest matí i una forta discussió en el pis.





Com ningú obria la porta, els bombers han fet caure i han trobat els dos cossos, ja sense vida. L'home es trobava en una habitació amb l'escopeta a prop i la dona en una altra.

Les primeres indagacions policials apunten que l'home va matar la seva dona, de 63 anys, d'almenys un tret i després s'ha llevat la vida amb la mateixa arma. Fins al lloc han acudit també sanitaris del Samur-Protecció Civil, que han confirmat la mort, així com agents de la Policia Municipal.





Tot apunta que es tracta d'un cas mortal de violència de gènere. No hi havia denúncies prèvies per maltractament ni ordres d'allunyament. Cap dels dos tenien antecedents. En cas de confirmar seria el segon cas mortal de violència masclista a la regió, després de l'assassinat d'una jove de 22 anys a Alcalá de Henares presumptament per la seva parella al febrer.