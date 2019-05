La CUP, candidatura amb més dones que encapçalen llistes per a les municipals

La CUP (Candidatura d'Unitat Popular) s'ha reivindicat aquest dissabte com la candidatura amb més dones que encapçalen llistes per a les eleccions municipals, argumentant que, de les seves 208 candidatures, més de 100 estan encapçalades per dones.









En un comunicat, la formació ha defensat que una organització feminista de prioritzar "feminitzar les institucions i aportar una mirada de perspectiva de gènere en tots els àmbits de la vida política".





L'organització també ha destacat que cal garantir la participació i la visualització de les dones en els espais de decisió i responsabilitat, i ha afirmat que "la CUP aposta per la transversalització del feminisme en tota la seva aposta municipalista".