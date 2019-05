Collboni vol "acabar amb la crisi d'inseguretat a Barcelona"

El candidat a l'Alcaldia de Barcelona pel PSC, Jaume Collboni, ha afirmat aquest dissabte que va a "acabar amb la crisi d'inseguretat abans d'un any", ampliant el cos de la Guàrdia Urbana a mil agents.





"El meu objectiu, si sóc alcalde, és acabar amb aquesta crisi d'inseguretat abans d'un any perquè estarà en les millors mans i posarem en marxa un pla de prevenció reforçant la proximitat de la Guàrdia Urbana als barris, on hi haurà més policia, perquè ampliarem en 1.000 membres el cos, com ja s'havia fet en etapes anteriors ", ha reiterat.





"Les polítiques de seguretat protegeixen els barris més vulnerables", ha dit i ha contrastat la seva situació amb aquelles zones més acomodades on la gent es pot pagar la seguretat privada, de manera que ha tancat que la inseguretat afecta sobretot la classe treballadora.





Collboni se sent orgullós del comportament de la Guàrdia Urbana. "Tindran en mi a un alcalde amic, un alcalde que estarà al seu costat i que defensarà que la seva tasca és delicada, complicada, però essencial per mantenir drets i llibertats", ha assenyalat.





L'alcaldable socialista ha participat en un míting amb el ministre en funcions de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i l'exdirector dels Mossos, Albert Batlle.





COLLBONI RESSALTA L'AUGMENT DE DELICTES MENORS AL MANDAT COLAU





Ha afirmat que un dels "fracassos més rotunds de la senyora Colau, víctima dels complexos i incompetències, és gestionar la ciutat i no ser conscient que a la ciutat hi ha normes" que garanteixen drets i llibertats.





Ha contrastat l'increment de delictes menors que assegura que s'ha donat en l'últim mandat a Barcelona amb el descens a Madrid, entre d'altres delictes com les agressions sexuals, els atacs homòfobs o els "brots de xenofòbia", pel que considera necessari ampliar la plantilla de municipals fins als 3.400 agents.