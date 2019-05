Collboni es disputarà l'Alcaldia de Barcelona amb Maragall i Colau

ERC, BComú i el PSC es disputaran l'Alcaldia de Barcelona en unes eleccions on es preveu la màxima igualtat entre els tres partits citats, tot i que el partit d'Ernest Maragall sigui el que tingui més sencers per aconseguir el triomf.









El PSC, tal com destaca 'El Mundo', entra de ple en la baralla que fins ara encapçalaven ERC i BComú per manar a Barcelona. Des de l'inici de campanya electoral, tant els republicans com l'actual edil, Ada Colau, formaven la dupla que, a priori, havia de disputar l'Alcaldia, però Jaume Collboni ha entrat de ple en la lluita, segons l'enquesta de Sigma Dos que publica el medi citat.





L'estudi revela que ERC obtindria entre 9 i 10 regidors, amb un 22% dels vots, el que col·locaria al partit republicà com a primera força. En segon lloc, l'elenc de Colau es situaria en 9 regidors i el 20,3% dels vots. En tercera posició, en forma de sorpresa, Collboni obtindria el 19,6%, el que equival a 8 o 9 regidors.





D'aquí, que la possibilitat que hi hagi un triple empat a nou regidors és una opció que, a dia d'avui, existeix.





ENQUESTA REALITZADA A PARTIR DE 500 ENTREVISTES





Segons l'enquesta, a partir de 500 entrevistes, Collboni tindria opcions de recuperar l'Alcaldia que els socialistes van perdre en l'any 2011, quan Xavier Trias va desbancar Jordi Hereu.





Jaume Collboni es presenta per segona vegada consecutiva i, tal com s'aprecia en les enquestes, podria duplicar el resultat aconseguit en 2015, quan es va quedar amb només quatre regidors.





Després dels partits que es disputaran l'Ajuntament, JxCat ocuparia la quarta posició, amb Joaquim Forn com a candidat i amb tres o quatre regidors menys que els deu aconseguits en 2015. En cinquena posició apareixeria el partit que lidera Manuel Valls, lligat a Ciutadans, amb cinc o sis regidors.





El PP conservaria dues places a l'Ajuntament barceloní, mentre que es descarta la presència de Vox a l'Alcaldia, a l'igual de la CUP, que es quedaria fora i perdria els tres regidors.