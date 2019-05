El RCD Espanyol torna a Europa dotze anys després (2-0)

L'Espanyol va vèncer la Reial Societat i va haver d'esperar al resultat entre el Sevilla i l'Athletic Club de Bilbao, que va ser favorable, ja que el quadre basc va perdre a la capital andalusa, i va fer possible que els de Rubi tinguin la possibilitat d'estar en l'Europa League, ja que hauran de passar tres rondes prèvies.









El quadre periquito ha estat regular durant l'últim terç de lliga i ha collit vuit jornades sense conèixer la derrota. Ha estat l'equip dels tres que es jugaven la setena plaça que ha arribat al tram final a millor condicions i, merescudament, li ha donat el bitllet a poder estar a Europa.





El partit, davant la Reial Societat, que també es jugava el pas a Europa, no va tenir color, i l'Espanyol va ser superior en tot moment. Cornellà era una festa i ho va demostrar des del minut u, abrigant als seus per aconseguir la proesa que no succeïa des de l'any 2007.





Malgrat que la primera meitat va acabar en taules (0-0), els periquitos van començar a somiar quan el Sevilla es va avançar a la primera meitat, deixant amb opcions tant a Espanyol com a Reial Societat i, només començar la segona part, el elenc de Rubi es va fer amo i senyor del partit.





Després de 15 minuts disputats del segon acte, per primera vegada, l'Espanyol va trepitjar Europa. Rosales va avançar als seus amb una mica de fortuna en batre a Rulli amb un xut des de fora l'àrea que va tocar en un jugador 'txuriurdin'.





I la festa es va seguir tan sols cinc minuts més tard, quan Wu Llei sentenciar el partit amb el 2-0 definitiu.





Tot i que, fins a aquest moment, un gol de l'Athletic Club deixava a l'equip català sense Europa. I els bascos la van tenir, però a la contra el Sevilla va tornar a marcar i sentenciar el partit, cosa que es va celebrar molt a Cornellà, ja que quan va xiular el col·legiat es va produir una invasió de camp per celebrar que, després de dotze anys d'espera, el Espanyol torna a estar a Europa.