El Barça femení no és rival pel Lió i cau a la Final de la Women 's Champions League

No és casualitat que l'Olympique de Lió hagi guanyat les últimes quatre Women 's Champions League consecutives. L'equip francès s'ha convertit en la referència europea del futbol femení en els últims temps.





Ja són sis Champions què es endossa el conjunt dirigit per Reynald Pedros, que ha quallat una primera meitat excel·lent i, al minut 19 ', ja guanyava per tres gols a zero i havia deixat la final pràcticament sentenciada.





El Barcelona, sense experiència en una final de tal calibre, va sortir a remolc de l'elenc francès, que en tot moment va demostrar la seva superioritat a la gespa.





Al minut 5 'de trobada va obrir el marcador Dzsenifer Marozsán, deixant clar que el partit no seria del grat de les catalanes. Però és que al minut 14 ', Ada Hegerberg va rematar a plaer per endossar el segon gol a les blaugrana.





Cinc minuts més tard, al 19 ', la mateixa protagonista, Hegerberg, va tornar a perforar la xarxa de Draps amb el tres a zero i, al minut trenta de trobada, va aconseguir el hattrick donant el quart títol consecutiu a les franceses i segellant la trobada amb el 4-0 a falta de seixanta minuts.





El FC Barcelona, malgrat tot, va tenir algunes opcions per maquillar el resultat i reduir la diferència en el marcador, i en l'últim minut reglamentari ho va aconseguir. Al final, la insistència va tenir premi, i les de Cortés van aconseguir reduir la diferència i aconseguir el 4-1 definitiu. Després una bona passada de Lieke Martens va servir perquè Asisat Oshola marqués el primer gol d'un equip espanyol a la final de la Women 's Champions League.





Les franceses, per tant, després de guanyar el 2011, 2012, 2016, 2017 i 2018, tornen a aconseguir un altre títol continental i, en aquest cas, el quart consecutiu. Una cosa històric.