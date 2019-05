Podem es desmarca dels 'comuns' en diversos municipis de Catalunya abans del 26-M

La fractura entre Podem i BComú a pocs dies de les eleccions municipals a Catalunya és un fet. En deu municipis catalans, el partit liderat per Pablo Iglesias es presentarà amb la seva pròpia llista deixant de banda l'afinitat amb la formació d'Ada Colau.









Concretament, es tracta dels municipis de Cornellà, Gavà, Viladecans, el Prat, Sant Joan Despí, Molins de Rei, Sant Andreu de la Barca, Martorell, Cervelló, i altres municipis del Baix Llobregat, tal com destaca 'Vozpópuli'.





Podem se sol diferenciar dels comuns per rebutjar l'aposta independentista, cosa que en els comuns sol ser un tema de conversa habitual, ja que s'escolta el terme "presos polítics" i es parla de referèndum.





A més, que Jaume Asens fos nomenat cap de llista per Pablo Iglesias va ser una decisió que no va agradar i que, en les generals, va provocar dificultats per mobilitzar alguns militants, segons recull el mitjà citat.





Encara que, malgrat tot, l'entesa entre Esglésies i Colau segueix vigent. El suport del líder de la formació estatge a l'actual alcaldessa existeix. Però la llista de Colau ha patit una renovació important respecte a la de fa quatre anys i personalitats importants com Asens o Pisarello no repeteixen a la llista electoral.





Malgrat tot, Colau continua sent candidata a la reelecció, juntament amb Ernest Maragall d'ERC i Jaume Collboni del PSC.