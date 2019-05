Junqueras, Sànchez, Rull i Turull recullen aquest dilluns les actes de diputats sota supervisió policial

Els quatre presos elegits a les urnes el passat 28 d'abril, Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull (JxCat), realitzaran aquest dilluns, sota supervisió policial, els tràmits pertinents per recollir les actes de diputats.









Van demanar permís a la Sala Segona del Tribunal Suprem per a acudir personalment a per les seves credencials, tenint en compte que estan sent jutjats pel procés independentista català.





Els quatre diputats sortiran de Soto del Real a partir de les deu del matí, i tal i com dicta la providència del Suprem tindran condicions similars a les que ha fixat el tribunal per al dia de la constitució de les Corts Generals.





Els presos del 'Procés' arribaran en un furgó de la Guàrdia Civil al Palau de la Carrera de San Jerónimo i, un cop a dins del garatge, quedaran sota custòdia de la Policia de la cambra baixa, que supervisarà la seva estada a la Cambra .





NO PODRAN MANTENIR REUNIONS NI PARLAR AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ





Atès que els tràmits que han de fer els diputats electes per recollir les seves actes inclouen el lliurament de diferent documentació, l'ompliment de fins a tres declaracions escrites (de béns, d'activitats i d'interessos econòmics), i fins i tot posar per a la fotografia de la fitxa oficial del Congrés, els policies de la Cambra hauran de acompanyar-los per tot el recorregut a través de successives dependències.





A més, la providència del Suprem deixa clar que cap d'ells podrà aquest dia mantenir reunions o comparèixer davant els mitjans de comunicació, i només acabar la seva tràmits hauran de ser retornats a la presó "sense dilació".





DIMARTS, SEGONA VISITA





Tampoc podran contactar amb la premsa l'endemà, quan acudiran al Congrés per assistir a la sessió constitutiva i, igual que la resta dels seus senyories, jurar o prometre la Constitució per a adquirir la condició plena de diputat.





En aquesta segona jornada, els quatre presos seran portats a l'hemicicle i allà romandran mentre duri la sessió, sense sortir als passadissos.





Estant dins tindran llibertat de moviment i pujaran i baixaran almenys tres vegades les escales de l'hemicicle per participar en les successives votacions per a la nova Mesa del Congrés. Això sí, només acabar la sessió hauran de tornar a la presó.