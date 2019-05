Romeva vaticina una victòria de Junqueras a Europa com la clau perquè "escoltin i actuïn"

El senador electe i candidat d'ERC a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Raül Romeva, ha assegurat que només una victòria del líder i candidat d'ERC a les europees, Oriol Junqueras, farà que les institucions europees els "escoltin i actuïn, encara que els incomodi ", i ha insistit que no es desviaran de la via democràtica.









En l'acte central d'ERC al costat del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, Romeva i Junqueras han intervingut des de la presó de Soto del Real de forma telemàtica i han coincidit que queda molt per fer, encara que les enquestes siguin positives.





"Hem de demostrar que això és imparable i reforçar-nos amb milions de vots", ha estat el missatge principal de tots dos candidats.





Romeva ha insistit que una victòria republicana a les europees farà que "Europa ha d'afrontar" el conflicte entre Catalunya i la resta d'Espanya, i Junqueras ha demanat no desaprofitar l'oportunitat que un polític empresonat pugui ocupar un escó com a eurodiputat i defensar la innocència de tots els processats per l'1-O.