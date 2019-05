Ryanair té previst retallar vols a l'aeroport del Prat

L'aerolínia irlandesa Ryanair té previst retallar el nombre de vols a l'aeroport de Barcelona i ho atribueix a la manca de personal a la torre de control del Prat.









Segons un informe sobre Retards i Solucions del Control de Trànsit Aeri Europeu (ATC), aquesta deficiència en les instal·lacions motiva que hi hagi retards en els vols.





Assenyala que fins a l'abril hi ha hagut un 172 per cent més de demores que un any abans. Altres aeroports conflictius són els de les ciutats alemanyes de Karlsruhe, Langen, Bremen, on es preveu reduir la capacitat de gestió un 20; i els aeròdroms francesos de Marsella, Bordeus, Brest, Reims, amb un 30% menys.





Per Ryanair, aquests retards continuaran durant l'any. Proposa minimitzar l'impacte de les vagues, així com escurçar els temps de formació de personal de control aeri de tres a dos anys.