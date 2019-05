Valls veu perillós votar Maragall per fer fora Colau

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha lamentat aquest dilluns que molts ciutadans puguin votar el candidat d'ERC, Ernest Maragall, per "treure's de sobre" a l'actual alcaldessa, Ada Colau, perquè considera que la seva gestió de l'Ajuntament ha estat un desastre.









"El balanç del mandat de Colau és tan desastrós que molts ciutadans poden tenir la temptació de votar a qualsevol altra alternativa per treure-la de sobre. Donar suport a la candidatura de Maragall és molt perillós", ha afirmat després que les enquestes assenyalin que Maragall guanyaria les eleccions seguit de Colau, que fregaria l'empat.





Ha criticat que Maragall "no parla gens clar" quan se li pregunta quin projecte té per a Barcelona i què vol dir que la ciutat sigui una palanca per a la independència de Catalunya, i ha considerat que els barcelonins tenen dret a saber quines són les intencions de Maragall.





També ha dit que el candidat del PSC, Jaume Collboni, ha d'aclarir si pactarà amb Colau perquè creu que "de moment no ha contestat" i que els barcelonins han de saber-ho per decidir el seu vot.





"Hi ha molta indecisió. Vull recordar a tothom que aquestes preguntes que faig a Maragall ia Collboni han de tenir una resposta aquesta setmana perquè el vot de diumenge que ve sigui clar per a tothom", ha conclòs en una roda de premsa a Efe.