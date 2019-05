Naturgy llança Superpacks per vendre paquets combinats

Naturgy ha llançat la campanya dels Superpacks, que suposen la primera incursió del sector energètic en la venda de paquets combinats amb l'objectiu que els clients triïn "a mida" les seves necessitats de manteniment i reparació d'equips i de consums de gas i electricitat per un preu fix al mes.









Jose Luis Gil, director de Clients i Mercats, assenyala que "es tracta d'una oferta nova que s'entén molt bé en estar ja present en sectors com el de les telecomunicacions", com és el cas dels paquets de telefonia i televisió, per exemple.





"El nostre interès és que ells se sentin còmodes i tranquils al poder planificar l'energia de la seva economia familiar i en tenir inclosa la resposta davant d'una avaria de la instal·lació. A més, els donem avantatges econòmics per gaudir de diversos productes", afegeix Gil.





Aquests superpacks es poden obtenir a partir de 51 euros. Per exemple, el de llum estàndard inclou llum i reparacions urgents d'electrodomèstics i aire condicionat per 51 euros al mes.





Segons càlculs de Naturgy, aquests productes poden suposar a un client que té llum, gas i dos serveis un estalvi de fins a 176 euros a l'any.