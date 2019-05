Gairebé 7.500 persones arriben a Espanya en pastera des de començament d'any

Un total de 7.465 migrants han arribat en pastera a les costes espanyoles des de l'1 de gener fins al 15 de maig d'aquest any, fet que suposa un 24,2% més que en el mateix període de 2018, quan en aquest període van entrar 6.012 persones per mar de manera irregular, segons el balanç del Ministeri de l'Interior.









D'acord amb aquestes dades facilitades per Interior, la majoria de les arribades es van produir al gener, mes que va registrar 4.104 entrades irregulars per la via marítima. Al febrer van entrar 936 persones; al març 588; a l'abril 995; i en la primera quinzena de maig 842.





Dels gairebé 7.500 migrants que han arribat aquest any a Espanya a 249 embarcacions, la majoria (6.876) ho va fer a costes peninsulars i balears. Aquesta ruta marítima ha crescut un 27,2% respecte al mateix període de l'any passat.





Però la via marítima que ha experimentat el major creixement pel que fa a 2018 és la de les costes canàries, on han arribat en el que va d'any 351 persones, el que suposa un 234,3% més que en el mateix període de 2018, quan a les illes van aconseguir accedir 105 migrants en pastera.





En canvi, les arribades irregulars a través de les rutes marítimes cap a Ceuta i Melilla s'han reduït en comparació a 2018. En el que va d'any, han entrat per mar a la ciutat de Ceuta 188 migrants, fet que suposa un 26,6 % menys que l'any passat. A costes de Melilla han accedit a través de la mar 50 migrants, un 79,8% menys que en el mateix període de 2018.





L'Organització Mundial per a les Migracions (OIM) ha comptabilitzat des de l'1 de gener fins avui, 20 de maig, 159 morts o desaparicions de migrants intentant arribar a Espanya a través de la ruta occidental de la mar Mediterrània.





El mes més tràgic va ser gener, amb 62 morts o desapareguts; al febrer es van registrar 19 morts; al març, 53; a l'abril s'han registrat set morts; i en el que va de mes de maig s'han comptabilitzat 18 morts al mar.





Sumant les dues vies d'entrades irregulars -la terrestre i la marítima, en el que va de 2019 han arribat en total 9.565 migrants, fet que suposa un 16% més que en el mateix període de 2018, quan van entrar 8.245 persones a Espanya de manera irregular.





Al contrari del que succeeix en general a la via marítima, les arribades per la via terrestre -que inclou salts a les tanques frontereres amb el Marroc, entrades a través dels baixos de camions i en maleters de cotxes, entre altres formes- han disminuït un 6% respecte a 2018.









En el que va de 2019 s'han produït un total de 2.100 arribades irregulars per terra -a Ceuta unes 338 persones ja Melilla 1.762-, enfront de les 2.223 que van entrar a aquestes ciutats autònomes en el mateix període de 2018.