Les pasteres, les morts, la UE i la passivitat de tots junts

Cada dia, els mitjans de comunicació publiquen informacions que donen compten del nombre de persones que arriben en pasteres a les costes espanyoles, principalment a les andaluses. No totes aquestes persones que vénen amuntegades en aquest "transport" especulatiu i assassí els espais minúsculs dels quals estan pagats a preu d'or, aconsegueixen el seu objectiu d'arribar al seu destí. Una bona part d'ella, en altres casos tota, han deixat les seves vides en aquest intent desesperat d'aconseguir arribar a la terra promesa que per a ells representa la vella i freda Europa.





Possiblement, les imatges que emeten els telenotícies, impactants per a uns, quotidianitat per altres, fan que, per desgràcia, la gent se les prengui com una rutina més. Està vacunada la societat contra la desgràcia humana? És més que probable atès que en la majoria dels casos l'únic que fan és una exclamació: pobrets, quina pena! Però aquest sentiment compassiu dura ben poc, la memòria és fràgil i les ganes de fer alguna cosa perquè això no pugui succeir s'han amagat a la mandra, la desídia i la indiferència.





La societat, hi ha excepcions, s'ha tornat insensible i les consciències ja no són el que eren.





L'església en el seu conjunt, només de tant en tant, molt poc per cert, recorda la tragèdia del que està succeint amb aquestes persones que moren al mar. Els organismes públics diuen fer el que poden, però no sempre és suficient, vistos els resultats.





Al juliol d'aquest any, 20.992 immigrants han arribat a Espanya en panteres, dels 55.000 que ho han fet a la resta d'Europa. No ens enganyem, a l'Europa que representa Espanya, Itàlia i Grècia, la resta, miren a una altra banda. D'aquesta xifra tan important, 1.500 s'han quedat al intentoy el mar els ha deixat pel camí. Els seus somnis només han estat realitat en aquest pas per les pasteres miserables i sense condicions. Les xifres són realment reveladores, però tan fredes que no són capaços de despertar la indiferència col·lectiva.





Mentre això succeeix, la UE segueix debatent la política d'immigració que ha d'aplicar i el compromís que han d'assumir els països membres. És un debat que dura ja massa anys sense que de moment hagin trobat una fórmula que s'adapti a la situació real.





Són tres països: Grècia, Itàlia i Espanya, els que estan patint l'allau d'immigrants, mentre que la resta, els considerats països rics, adopten una postura com si el tema no anés amb ells, sinó d'aquests països. És l'Europa dels dos nivells, situació que s'ha de solucionar ja. En aquest tema prioritari haurien de posar el seu afany les autoritats comunitàries.





Els que arriben en pasteres, no són mercaderies, tot i que així els tracten els especuladors, sinó persones que necessiten ser tractades com a tal.





El que se'ls estan fent aquestes persones és contribuir als seus morts que haurien de pesar sobre les seves consciències. Aturar també el mercat econòmic, tacat amb sang, dels desaprensius que trafiquen amb éssers humans hauria d'estar també en les seves prioritats.





La UE i els països que estan en ella, no poden ni han de ser aliens al que està passant. La societat ha de despertar i conscienciar d'aquest drama humà, sinó també està sent còmplice d'aquests assassinats.