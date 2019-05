Bou (PP) rebutja que persones "processades, fugides o tancades" puguin presentar-se a eleccions

El candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha rebutjat que "totes aquestes persones que estan subjectes a procediment, que estan fugides, que estan tancades" puguin presentar-se a unes eleccions, en ser preguntat aquest dilluns per què opina sobre la acreditació dels presos independentistes electes al Congrés.









En una atenció als mitjans, al consultársele com ha vist el procés d'acreditació, en el qual no se'ls ha lliurat alguns objectes que es donen a senadors i diputats, ha afirmat que "han comès un delicte contra la democràcia, han fet un acte criminal ", en referència al procés sobiranista que jutja actualment el Tribunal Suprem.





"Ni papers ni res, no deixaria que es presentessin, sincerament. Que es poden presentar, segur, perquè ho diu la llei, el respecte profundament", ha afirmat, tot i que ha comparat la situació amb el fet que un presumpte atracador que es troba en procés judicial i no està condemnat, si fa una sol·licitud per entrar a la Guàrdia Civil, serà rebutjada.