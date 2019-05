El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha inclòs en l'ordre del dia de la sessió d'aquest dimarts l'estudi sobre l'admissió a tràmit del recurs presentat pel PSC contra el veto del Parlament de Catalunya a designar Miquel Iceta senador autonòmic.





Fonts jurídiques han assenyalat que és previsible que també es deliberi sobre la mesura cautelar sol·licitada pels socialistes catalans, dirigida a suspendre els efectes de la votació a la cambra autonòmica.









L'assumpte havia de ser resolt per una de les dues Sales que componen l'òrgan de garanties, però finalment ha estat reclamat a Ple donat l'interès jurídic del cas, segons les mateixes fonts. Es dóna la circumstància que aquest dimarts està convocat el Ple constitutiu a la cambra alta.





En el seu recurs, Iceta al·lega que s'ha vulnerat l'article 23.2 de la Constitució espanyola i demana als magistrats que prenguin mesures de caràcter cautelar, entre ells "la suspensió dels efectes de l'acte impugnat", és a dir, l'acord de la Mesa del Parlament que va establir el sistema de votació que l'ha deixat fora del Senat, "i qualssevol altres mesures cautelars que estimi pertinents per a assegurar l'objecte del empara sol·licitada".





Segons la seva opinió, el mateix Parlament hauria de procedir "retrotraient el procediment de designació al moment anterior a la votació en el Ple del 16 de maig de 2019, acordant la repetició de la votació seguint el procediment previst".





QÜESTIONA EL SISTEMA DE VOTACIÓ





En el recurs d'empara, el PSC no posa el focus tant en que el Parlament hagi rebutjat la designació d'Iceta, sinó en el mecanisme de votació que s'ha utilitzat per decidir si havia de ser o no senador.





El PSC considera que hauria d'haver estat un mecanisme de votació amb paperetes, el que hagués impedit vetar la designació d'Iceta com a senador, ja que és un format de votació que impedeix als diputats emetre vots negatius.





Així, els socialistes catalans han impugnat la decisió de la Mesa del Parlament que el sistema de votació elegit hagi estat el de votació electrònica i secreta, que sí que permet emetre vots negatius: es pot triar entre el 'sí', el 'no' i l'abstenció.





Apunta també que l'article 23.2 de la Carta Magna recull que tots els ciutadans "tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que les lleis", i el PSC considera que no s'ha respectat.





Esgrimeix també el PSC que el veto al fet que sigui senador --inèdit en 40 anys de democràcia-- evita que el PSC tingui un dels representants que li correspondria en la sessió constitutiva del Senat, pel que estima que ha de procedir amb "urgència excepcional "perquè no es produeixi un dany irreparable en els seus drets.