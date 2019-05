La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Unitat de Parkinson del Centre Mèdic Teknon-Quirónsalud i la 'spin off' Sense4Care han desenvolupat un dispositiu pioner que permet monitoritzar l'estat motor de les persones afectades amb Parkinson i facilitarà ajustar la medicació.









El dispositiu 'Stat-On' és un sensor de mida petita que es col·loca en un cinturó dissenyat per al mateix, que recull dades i informació per a l'ajust més precís del tractament.





En roda de premsa, l'investigador de la UPC i expert en intel·ligència artificial, Joan Cabestany, ha assegurat aquest dilluns que el dispositiu pot marcar "un abans i un després" davant una malaltia el tractament és simptomàtic, dirigit a equilibrar en el possible la manca de certs neurotransmissors com la dopamina.





Al cap d'uns dos anys de bon control clínic amb levodopa --el precursor de la dopamina--, apareixen fluctuacions en un 50% dels afectats, que es coneixen com a períodes 'on' i 'off' i són resultat de la disponibilitat o no de dopamina a nivell cerebral.





L'estat 'on' sol aparèixer poc després de la ingesta de medicació i és quan la persona se sent bé, amb una funcionalitat pràctica i correcta dels seus moviments, mentre que el 'off' és quan els símptomes motors solen manifestar-se, limitant severament la mobilitat.





Àngels Bayés, de la Unitat de Parkinson de Teknon-Quirónsalud, ha explicat que després dels dos primers anys els afectats deixen de tenir una "lluna de mel" amb la levadopa, i ha subratllat que el gran repte és trobar un equilibri en les fluctuacions de la forma més discreta possible.





Ha assenyalat que el dispositiu, un 'holter' per al Parkinson, serà "útil" per ajustar la medicació ja que mesurarà símptomes relacionats amb el moviment i que està especialment indicat per a pacients amb un Parkinson moderat-avançat.





A MALUC





El dispositiu es col·locarà al pacient durant una setmana --es s'ubicarà al maluc esquerra--, que durant els primers dies 'aprendrà' els seus moviments i, mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial, personalitza els algoritmes que empra per registrar les seves símptomes motors durant la jornada.





Un pacient, Jordi, ha explicat que cada afectat de Parkinson té diferents afectacions amb diversos impactes en la seva qualitat de vida i que tota informació que es puga demanar pot ser "valuosa" i tenir repercussions.





Ha relatat que, a més dels trastorns en el moviment, també hi ha altres relacionats amb el sistema nerviós central, com un menor parpelleig, i ha qualificat el dispositiu com "un pas qualitatiu".





El dispositiu ha estat desenvolupat per Sense4Care, un 'spin-off' de la UPC, ha comptat amb finançament parcial de la Unió Europea i es posarà en marxa la seva administració a partir de l'1 de juny.





Tant Cabestany com Bayés han remarcat que, en posteriors evolucions, el dispositiu pot ajudar a fer deteccions precoces, estar connectat a un actuador en cas d'una fase 'off', ser útil per provar fàrmacs o integrar les dades recollides per poder obtenir pautes o estimacions.