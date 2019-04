Depressió, ansietat i problemes de son, els altres símptomes del Parkinson

El símptoma més comú del Parkinson és el tremolor, però, hi ha altres indicis com la depressió, l'ansietat o el trastorn del son, que poden ser més discapacitants, segons ha destacat Leopoldo Cabrera, president de la Federació Espanyola de Parkinson (FEP) , en el marc de la presentació de la campanya 'en 2040 el Parkinson serà la malaltia greu més comú. Conèixer-és el primer pas per combatre-', amb motiu del Dia Mundial Del Parkinson.









El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que afecta el sistema nerviós central de manera crònica, progressiva i invalidant, i les causes són encara desconegudes. En aquest context, el president de la FEP ha destacat algunes xifres al voltant d'aquesta patologia per conscienciar sobre la seva afectació.





Cabrera ha posat en relleu que, com a conseqüència de l'envelliment de la població i els hàbits de consum, la majoria dels diagnòstics es donen en persones menors de 50 anys.





D'altra banda, ha assenyalat que a Espanya es comptabilitzen 160.000 afectats i el 30 per cent d'aquests viuen en poblacions de menys de 10.000 habitants.





Per la seva banda, María Luisa Carcedo, ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, ha destacat que a l'any es produeixen 10.000 nous diagnòstics de Parkinson a Espanya i el nombre mundial d'afectats ascendeix a 7 milions. En aquest punt ha explicat que si no s'avança en la investigació per frenar aquesta patologia, d'aquí a 20 anys s'aconseguissin els 12 milions de pacients.





La campanya 'En 2040 el Parkinson serà la malaltia greu més comú. Conèixer-és el primer pas per combatre-', que ha estat recolzada per la Fundació ONCE, La Caixa, Medtronic, Boston Scientific, Abbvie, Bial, MSD i Zambón, té com a principal objectiu conscienciar la societat sobre la prevalença d'aquesta malaltia i la seva repercussió en el futur.





En aquest sentit el president de la FEP ha destacat que no hi ha un clar anàlisi de diagnòstic, pel que ha fet una crida a la investigació i coordinació per part dels centres i les institucions, ja que ha assegurat que això, a llarg termini , suposaria un menor cost, tant sanitari com laboral.