CC.OO. mobilitza 5.000 treballadors per fer vaga a les escoles bressol privades

CC.OO. ha cridat a la vaga aquest dimarts de treballadors de guarderies privades i municipals externalitzades per un conveni estatal "just i digne", que a Catalunya són 5.000 empleats i suposa un 70% del total de centres que imparteixen el primer cicle d'Infantil.









El sindicat considera que la proposta realitzada per la patronal per al XII Conveni d'Assistència i d'Educació Infantil d'Àmbit Estatal --amb un salari base de 930 euros, segons CC.OO.-- consolida la "precarització" del personal, i ha assegurat no entendre com UGT, USO i FSIE avalen l'acord.





La coordinadora del sector 0-3 Privades de CC.OO. de Catalunya, Mireia Domínguez, ha afirmat que és un àmbit "molt feminitzat" i amb uns salaris baixos, que porten set anys congelats.





A Catalunya, dels 5.000 treballadors en aquest àmbit, el 60% ho fan en centres municipals de gestió indirecta --a Barcelona no n'hi ha cap en aquesta categoria després de recuperar l'Ajuntament la gestió dels quals havia externalitzat-- i un 40% privats.





Segons dades de CCOO, del total de 1.000 llars d'infants municipals 700 estan externalitzades, i hi ha un total de 700 centres privats --200 a Barcelona-- que ofereixen el primer cicle de l'educació infantil.





Domínguez ha retret que els partits polítics i governs assegurin que aquesta etapa és "un pilar de l'educació", però que després no s'aporten els recursos necessaris.





Al sector treballen prop de 80.000 persones a tot Espanya, de les quals més d'un 95% són dones, i el sindicat remarca que el 90% de treballadors poden considerar-se com "pobres" amb un salari que amb prou feines supera el mínim interprofessional i no aconsegueix el 60% de la mitjana estatal.





El sindicat ha reclamat que es compleixi el IV Acord Estatal de Negociació Col·lectiva, signat per CEOE, Cepyme, CC.OO. i UGT, que estableix que el 2020 no hi haurà convenis per sota dels 1.000 euros.