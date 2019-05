L'ambaixador a Veneçuela amb Zapatero va cobrar 3,8 milions per assessorar la petroliera de Chávez

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha llançat aquest dilluns una operació per blanqueig de capitals ordenada per l'Audiència Nacional i la Fiscalia Anticorrupció en què s'han practicat 4 detencions, entre elles les d'un fill de Raúl Morodo, catedràtic de Dret Constitucional i ex ambaixador espanyol a Caracas.









Fonts jurídiques van avançar que l'operació incloïa diversos registres en oficines de Raúl Morodo, de 84 anys i ex ambaixador espanyol a Caracas en el primer Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, per una suposada trama de blanqueig de diners procedents de Petrolis de Veneçuela (PDVSA).





La investigació del jutjat central de l'Audiència Nacional del qual és titular Santiago Pedraz abasta a Raúl Morodo i al seu fill Alejo, així com a diversos socis, per suposadament blanquejar fons veneçolans facturant per serveis d'assessoria legal.





En concret, Anticorrupció persegueix Morodo i al seu fill per presumptes delictes de corrupció en les transaccions internacionals per les suposades tasques de consultoria a alts càrrecs veneçolans, i pel suposat blanqueig posterior dels capitals obtinguts, d'acord a les fonts jurídiques consultades.





En el cas de Morodo fill, se li ve investigant pel cobrament de 3,8 milions d'euros de PDVSA a través d'una societat instrumental panamenya amb compte a Suïssa entre els anys 2008, quan el seu pare va abandonar el càrrec, i 2013, segons ha avançat 'El Español' el 2016.





Professor de dret Constitucional, Raúl Morodo va ser nomenat ambaixador d'Espanya a Veneçuela el juliol de 2004, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Amb anterioritat va ser ambaixador a Portugal, diputat europeu, vicepresident de la Internacional Liberal i Progressista i ambaixador extraordinari davant la UNESCO.