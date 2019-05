Valls: "No pot haver equidistància entre els que respecten l'Estat de Dret i els que el trenquen"

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha defensat aquest dilluns que "no pot haver equidistància entre els quals respecten l'Estat de Dret" i la Constitució i els que el trenquen, en relació al paper que creu que han d'adoptar les institucions en l'actual context polític i la seva neutralitat.





Ho ha dit en ser preguntat per aquest assumpte en un acte en el Collegi de l'Advocacia de Barcelona (Icab), on ha presentat un manifest de suport a la seva candidatura signat per 61 personalitats de l'àmbit jurídic, encapçalades per l'excap de la Fiscalia de Barcelona Ana María Magaldi, en el qual ha assegurat que estar equidistant és un "perill" ara.





Valls ha assegurat que durant molts anys Espanya ha estat un exemple de transició, per la qual cosa representava amb les seves autonomies, però recentment el populisme i el nacionalisme "han posat en risc la continuïtat de l'Estat de Dret", i ha acusat les formacions que emmarca en aquests conceptes de tenir poc interès per respectar la llei.





Davant això, ha animat a recuperar les institucions davant de l'estratègia que veu en l'independentisme, per exemple amb la victòria de l'ANC en les eleccions de la Cambra de Barcelona, que ha qualificat d'"assalt" i d'ocupació, i ha lamentat que gran part de les empreses que representen no són de l'àmbit metropolità.





Ha criticat que el candidat d'ERC, Ernest Maragall, vol fer de Barcelona una "palanca de la república" i ha considerat que ho farà tant a través del Govern municipal com des de les institucions.





Valls ha cridat la mobilització contra aquestes tendències aquest diumenge: "Aquí el tema no és Vox, és el nacionalisme", i ha assegurat que és un moment històric important i es trencarà la lògica de vot dividida entre esquerra i dreta, davant el que també ha animat a evitar-la i s'ha reivindicat com el líder que creu que necessita la ciutat.





Ha criticat que el candidat del PSC, Jaume Collboni, es refereixi a fer pactes d'esquerres, i s'ha preguntat: "Amb quin esquerra?", veient negativament que pacti amb la CUP, amb ERC o amb l'alcaldessa i candidata a la reelecció per BComú, Ada Colau.





Ha assegurat que el seu és el vot útil perquè assegura que no pactarà amb el que veu com el nacionalisme i populisme, i ha reivindicat: "Jo participava en manifestacions de Societat Civil Catalana (SCC) quan alguns no hi anaven", i ha posat com a exemple una de 2017.





MANIFEST





El manifest veu Barcelona una degradació cada dia més evident: "La creixent inseguretat jurídica, la important caiguda de la inversió estrangera i la permissivitat davant de l'incompliment de lleis i ordenances contribueixen al fet que el nostre entorn sigui un lloc més insegur i vulnerable".





Els juristes signataris asseguren en el text estar compromesos amb els principis de llibertat, igualtat, justícia i solidaritat, i exigeixen el compliment de les lleis, la defensa dels seus drets i llibertats, el respecte mutu i "la renúncia a prendre's la justícia per un mateix".





"Demanem a les institucions públiques i collegis professionals que respectin i fomentin la neutralitat institucional, manifestació de respecte cap al pluralisme polític", i asseguren que Valls porta temps batallant per la defensa de la democràcia, de l'Estat de Dret i del progrés.





"Creiem que és el millor candidat per a Barcelona en les properes eleccions", afirma el text, que juntament amb Magaldi han signat noms com Miguel Ángel Hernández, Fernando Sánchez-Contador, Pere Lluís Huguet, Javier Bruna, Antonio Pavón, Teresa Freixes, Agustín Alessi, Lorena Méndez, Alberto Navarro i Alexandre Pons, entre d'altres.