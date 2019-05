Com afecta a Telefónica i Vodafone la prohibició de treballar amb Huawei?

Telefónica i Vodafone estan analitzant les implicacions que podrien tenir per a les dues operadores de telecomunicacions l'ordre executiva del Govern dels Estats Units que prohibeix a les companyies nord-americanes treballar amb la firma xinesa Huawei sense autorització expressa de l'Executiu pel risc que considera suposa l'empresa per a la seguretat nacional del país.









Fonts de Telefónica han assenyalat que encara no tenen tots els detalls al voltant d'aquest assumpte. "Estem analitzant aquesta decisió, així com les implicacions que pugui tenir per als nostres clients", han explicat.





Per la seva banda, fonts de Vodafone han indicat que estan revisant l'ordre executiva i la decisió del Departament de Comerç dels Estats Units i "valoraran les potencials implicacions per Vodafone".





El president dels Estats Units, Donald Trump, va aprovar la setmana passa una ordre executiva que impedia a les empreses nord-americanes tecnològiques utilitzar dispositius elaborats per companyies que puguin suposar "un risc per a la seguretat nacional", invocant la Llei de Poders Econòmics d'Emergència Internacional, que dóna al president l'autoritat de regular el comerç en resposta a una emergència nacional que amenaci el país.





Posteriorment, el Departament de Comerç dels Estats Units va incloure a Huawei Technologies ja 68 filials en més d'una vintena de països en una llista d'entitats a les que les companyies nord-americanes no poden adquirir components tecnològics sense permís del Govern dels Estats Units.





Per la seva banda, Huawei remarca que aquesta ordre només servirà per limitar el mercat nord-americà amb "alternatives més cares i de menor qualitat, deixant a EUA endarrerit en el desplegament de 5G i perjudicant els interessos de les seves empreses i consumidors. A més va advertir que les "irracionals" restriccions infringiran els drets de Huawei i plantejaran altres greus problemes legals.





D'altra banda, Reuters ha publicat que, després de la inclusió de Huawei en aquesta llista, Google ha suspès els negocis amb l'empresa que requereixin la transferència de productes de maquinari i programari, excepte els coberts per llicències de codi obert. Bloomberg ha indicat que els fabricants de microprocessadors Intel, Qualcomm, Xilinx i Broadcom haurien posat en marxa plans per a restringir els seus subministraments a la companyia xinesa.





En aquesta mateixa línia, el diari financer japonès Nikkei ha informat que entre les companyies que han decidit tallar les seves relacions amb Huawei també es troben l'alemanya Infineon i les nord-americanes Qorvo, Micron i Western Digital.