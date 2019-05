Els diputats de Vox s'asseuen a la bancada socialista a la constitució del Congrés

Els diputats de Vox han estat els primers a arribar al Congrés en el primer ple de la nova legislatura.









El dia de constitució de les cambres el seient és lliure i la formació de Santiago Abascal ha optat per seure a la bancada socialista.





El Congrés dels Diputats de la XIII Legislatura comença el seu camí aquest dimarts amb l'elecció dels nou membres de la taula presidencial.





El líder de Vox està en l'escó que ocupa sempre Adriana Lastra i al seu costat està el diputat socialista José Zaragoza.









Els diputats de JxCat han acudit primera hora del matí l'hemicicle del Congrés per a reservar tres llocs per als seus companys presos -Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull- en la zona central del Saló de Plens i just darrere del banc blau del Govern per a poder garantir la seva visibilitat.





"Els volen silenciats i invisibles i hem fet tot el possible perquè estiguin en una posició ben visible, com mereixen", ha explicat la portaveu dels independentistes, Laura Borràs. En els llocs que han triat per als seus companys han col·locat els seus tres noms i les carteres de diputats que els van ser lliurades aquest dilluns quan van recollir les seves actes, però que no es van poder portar a la presó.









Els diputats presos, que han arribat a la Cambra procedents de la presó de Soto del Real a dos quarts de nou del matí, entraran en l'hemicicle poc abans de l'arrenqui de la sessió constitutiva, a la qual han acudit les seves esposes que seguiran el desenvolupament de la mateixa des de la tribuna de convidats. Els tres, juntament amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, tornaran a la presó després de prendre possessió del seu escons en quan finalitzi la primera sessió de la XIII Legislatura.









Els quatre diputats a la presó preventiva, Oriol Junqueras, d'ERC, i Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, de Junts, han entrat en l'hemicicle del Congrés abrigallats pels aplaudiments dels seus companys independentistes i rebent la salutació del líder de Podemos, Pablo Iglesias, qui ha parlat breument amb Oriol Junqueras.





Els diputats presos han arribat a la Cambra a dos quarts de nou del matí procedents de la presó de Soto del Real, però no han estat portats al Saló de Plens fins a les deu del matí, coincidint amb l'inici de la sessió constitutiva.





Quan han entrat en l'hemicicle s'han sentit tímids crits de 'fora fora' i els aplaudiments dels parlamentaris d'ERC i Junts, que s'han posat en peus per a rebre'ls i s'han acostat a ells per a saludar-los.









IGLESIAS PARLA AMB JUNQUERAS





També ha fet el propi el líder de Podemos que ha donat la mà a Junqueras i després ha repetit el gest amb Sánchez, Rull i Turull, als quals els seus companys havien reservat tres llocs en la zona central de l'hemicicle, just damunt del Govern, en la qual també s'ha assegut Iglesias. Al costat es trobaven el líder de Ciutadans, Albert Rivera i la diputada Inés Arrimadas, que van seguir amb indiferència les salutacions.













En la tribuna de convidats estaven familiars dels processaments: les esposes de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, i familiars d'Oriol Junqueras i de Dolors Bassa. També autoritats catalanes com el president del Parlament, Roger Torrent.