Calvo anuncia que els presos independentistes electes seran suspesos

La vicepresidenta del Govern central en funcions, Carmen Calvo, ha assenyalat aquest dimarts que veu "obvi" que els presos independentistes no poden exercir el càrrec com a parlamentaris i seran suspesos per la Mesa del Congrés.









"La suspensió és òbvia, evident, està clarament contemplat en el reglament del Congrés", ha indicat Calvo en declaracions a la Cadena Ser sobre la situació que travessen el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i els exconsellers presos Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, que han rebut permís del Tribunal Suprem per participar en l'acte de constitució de les Corts.





Sobre aquesta situació, en una altra entrevista a RNE, Calvo ha recalcat que estan encausats i això "només té una lectura". "No poden exercir el seu càrrec. En aquest sentit hi ha un article en el reglament del Congrés que ho diu amb claredat. Ho dirà amb tota claredat el Suprem", ha assenyalat.





D'altra banda, la vicepresidenta del Govern central en funcions ha assegurat que en la composició del Congrés en la XIII Legislatura "no ve al cas" que Junqueras protagonitzi una salutació amb Pedro Sánchez després que ERC vetés a Miquel Iceta per ser designat senador pel Parlament, impedint que fos el president de la cambra alta.





Després de la tensió generada entre els dos partits la passada setmana a compte de la designació d'Iceta, Carmen Calvo ha explicat que ERC va perdre l'oportunitat d'ajudar a "la vida constructiva", per la qual cosa s'ha qüestionat per què serveix que ara Junqueras saludi Sánchez.









No obstant això, Calvo no ha negat que es pugui produir aquesta imatge, que des de les files d'Esquerra han insistit que buscaran, ja que el president del Govern és una persona "educada" i porta "amb honor" el seu càrrec.





Sobre la situació dels diputats presos, la vicepresidenta ha posat en valor que està fonamentada al Dret i diu que Espanya és una democràcia "pleníssima". "Tenim les mateixes garanties que França, Alemanya o Anglaterra", ha recalcat, responent a les crítiques de PP i Ciutadans sobre el fet que els presos separatistes hagin rebut permís per seure al seu escó.





Finalment, sobre la possibilitat que el PSOE confeccioni un Govern de coalició amb Podem, Calvo ha evitat pronunciar-se assegurant que no farà "pronòstics". Això sí, ha assenyalat que Sánchez està "pensant escenaris" i ha recalcat que ella estarà a disposició del que decideixi el president.









Iglesias ha assenyalat aquest dimarts que els diputats presos del procés haurien de poder exercir en el Congrés "amb llibertat" atès que han estat triats per la ciutadania, encara que ha matisat que davant una possible suspensió d'aquests, la Mesa del Congrés haurà de complir amb la llei i amb el que dicti el Tribunal Suprem.





En declaracions als mitjans abans de participar en la constitució del Parlament, Iglesias ha apostat per que puguin "representar als ciutadans amb llibertat", i ha afegit que els diputats presos, i ha citat expressament a Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, estan "a la presó preventiva i no han estat condemnats encara".





"Al meu entendre totes les persones que se sentin en els escons de la Cambra estan aquí perquè la ciutadania ha volgut que els representessin. Tots els diputats hauríem de poder exercir la nostra funció amb llibertat", ha postillat.





El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha saludat Oriol Junqueras durant la sessió contitutiva del Congrés dels Diputats.





S'ha tractat d'una freda salutació que no ha anat més enllà d'una encaixada a iniciativa de Junqueras quan aquest tornava d'exercir el seu dret a votar al president de la Cambra i passava al costat de l'escó que ocupa Sánchez.