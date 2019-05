L'economia espanyola creixerà a un ritme "robust, encara que més moderat" en 2019 i 2020, quan l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) preveu que el PIB creixerà un 2,2% i un 1,9%, respectivament , confirmant així els seus anteriors pronòstics, tot i la "abrupta" alentiment registrada a nivell mundial en l'últim any.









En la seva anàlisi, l'OCDE destaca que les condicions financeres favorables i la persistent solidesa de la creació d'ocupació seguiran recolzant la demanda domèstica, que, d'aquesta manera, continuarà sent el principal motor de creixement, mentre que la contribució del sector exterior serà pràcticament neutral durant l'horitzó de les previsions.





Per la seva banda, la inversió empresarial continua creixent gràcies als baixos costos de finançament i a la millora dels marges de benefici, mentre que les exportacions espanyoles s'han moderat en línia amb l'evolució dels mercats d'exportació.





Així mateix, l'organització amb seu a París destaca que algunes mesures recents, incloent la pujada de sous en el sector públic, així com de les pensions i del salari mínim, han impulsat la renda disponible, recolzant així el consum privat.





"Tot i que el pressupost per a 2019 no va ser aprovat, algunes de les mesures proposades van ser aprovades i la posició fiscal serà lleugerament expansiva en 2019", apunta l'OCDE, afegint que això impulsarà la demanda domèstica, encara que adverteix que és necessari enfortir encara més els comptes públics, atesos els elevats nivells de deute, i confia que el dèficit es reduirà al 2% del PIB el 2019 com a conseqüència principalment de les favorables condicions macroeconòmiques.





DÈFICIT DEL 2% EL 2019





En concret, les noves previsions de l'OCDE per a Espanya contemplen que el desequilibri negatiu dels comptes públics equivaldrà al 2% del PIB aquest any, coincidint amb la previsió del Govern, i l'1,3% el pròxim, mentre que la ràtio de deute públic se situarà en 2019 al 96,5% i es reduirà al 95,7% un any després.





Per la seva banda, el mercat laboral seguirà millorant i la taxa d'atur es reduirà en 2019 al 13,8% i al 12,7% el 2020.





D'aquesta manera, l'OCDE assenyala que els riscos per a les perspectives macroeconòmiques d'Espanya inclouen un creixement per sota del que s'esperava per a Europa, principal destinació de les exportacions espanyoles, així com un consum privat més feble del que s'esperava en el cas que la creació d'ocupació s'alenteixi en major mesura del que s'esperava o que persisteixi la incertesa política, el que perjudicaria la confiança dels consumidors.





"El diagnòstic de l'OCDE sobre l'economia espanyola està en línia amb el del Govern, no només pel que fa als principals indicadors macroeconòmics, sinó també en les prioritats en matèria de política econòmica", ha assenyalat el Ministeri d'Economia i Empresa després conèixer-se les noves projeccions de la institució.





Durant la seva intervenció en un col·loqui celebrat a París després de la presentació de l'informe de l'OCDE, la ministra espanyola en funcions d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, ha destacat que Espanya ha demostrat ser "extremadament resilient" en compensar l'alentiment de la demanda externa amb el creixement de la demanda domèstica, defensant que "l'element clau és l'ocupació", ja que la creació de llocs de treball ha estat molt robusta i ho segueix sent en el primer trimestre del 2019.





REFORMES PER IMPULSAR LA PRODUCTIVITAT





L'OCDE considera que Espanya compta amb potencial per introduir canvis en la combinació d'impostos per impulsar el creixement i reduir les desigualtats, advertint que la fiscalitat a Espanya s'inclina en major mesura cap als ingressos del treball, el que penalitza el creixement i el ocupació.





Hi ha marge perquè els impostos mediambientals abordin les fallades del mercat, així com per impostos al valor afegit (IVA) amb menor impacte distorsionador, afegeix l'OCDE, que considera necessari aplicar polítiques per millorar la competitivitat i la innovació per guanyar productivitat i incrementar les exportacions.





En aquest sentit, l'OCDE assenyala la importància de garantir la implementació eficaç de les anteriors reformes estructurals, així com de fer front a la fragmentació interior del mercat de productes mitjançant una millor cooperació i coordinació dels diferents nivells de l'Administració.





"El Govern hauria d'atenir als seus objectius fiscals a mig termini per garantir una reducció perdurable del deute públic, que segueix sent elevada", afegeix l'OCDE, que recomana destinar qualsevol ingressos no previst en cas d'un creixement més gran del que s'esperava a accelerar la reducció de l'endeutament públic.