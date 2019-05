Barbacid dóna suport a les donacions a la sanitat d'Amancio Ortega

L'investigador Mariano Barbacid ha mostrat aquest dimarts a Salamanca la seva estranyesa per les crítiques al mecenatge en sanitat i ha manifestat que "tant de bo hi hagués més mecenatge a Espanya per la sanitat pública, per a la recerca pública".









Després de les veus contràries a l'aportació realitzada per l'empresari Amancio Ortega per a maquinària oncològica en hospitals espanyols, Barbacid ha recordat que ell ha passat 24 anys als Estats Units i que ha pogut comprovar que aquest tipus d'accions al país nord-americà és "el pa nostre de cada dia".





En al·lusió a com es rep aquest tipus de suports als Estats Units, ha fet referència a una dita utilitzat allà i ho ha explicat amb el símil que "l'estat fa el pastís" i que "la fruita sobre el pastís la posa les donacions privades".





Pel que fa a si això passa a Espanya, en resposta als mitjans de comunicació, Mariano Barbacid ha afirmat: "Pel que sembla, pel que hem sentit aquests dies, es produeix però es critica, a mi em resulta molt estrany".





L'investigador ha fet aquestes declaracions abans de participar en el Fòrum Gaseta de Salamanca, que en aquesta ocasió ha estat protagonitzat per la seva intervenció i que ha portat per títol 'L'oncologia al segle XXI'.