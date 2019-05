Amancio Ortega rebrà 813 milions d'euros per dividends

Amancio Ortega, fundador d'Inditex, ingressarà aquest dijous un total de 813.100.000 d'euros per la primera retribució de l'any que abonarà Inditex als seus accionistes, la qual cosa suposa la meitat del que cobrarà en 2019 en dividends de la signatura gallega.









El l'empresari rebrà aquest any 1.626,2 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia, per sobre dels 1.386 milions que va percebre per aquest concepte l'any passat.





En els 1.626,2 milions d'euros que ingressarà Ortega enguany inclou, a més del dividend ordinari, el dividend extraordinari d'un euro per acció a repartir en tres anys que la firma tèxtil proposarà a la junta d'accionistes.





NOVA POLÍTICA DE DIVIDENDS





Així, el consell d'administració plantejarà a la junta, que se celebrarà al juliol, una nova política de dividends. El dividend ordinari suposarà un 'pay out' del 60% del benefici -enfront del 50% actual-, i a més es distribuirà, com a dividend extraordinari, un total d'un euro per acció a percebre entre els anys 2019, 2020 i 2021.





El primer efecte d'aquesta política és un increment del dividend del 17% en el present any, que suposa repartir 0,88 euros per acció, 0,66 euros com a dividend ordinari i 0,22 euros, extraordinari. Un primer pagament de 0,44 euros es farà aquest dijous, 2 de maig, i el segon pagament per la mateixa quantitat el proper 4 de novembre.





Amancio Ortega és el primer accionista del gegant tèxtil, amb una participació del 59,294%, equivalent a un paquet de 1.848 milions d'accions.