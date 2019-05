Doctor Music Festival tanca el seu cartell amb James Murphy, White Lies i Khea

El Doctor Music Festival ha anunciat aquest dimarts que tanca el seu cartell amb la incorporació de les actuacions de James Murphy, White Lies, Khea, Maneskin i Dj Amable, així com la publicació dels seus horaris.





MÉS INFORMACIÓ Doctor Music se celebrarà a Montmeló del 12 al 14 de juliol





Murphy --conegut pel seu projecte musical LCD Soundsystem-- portarà al Doctor Music la seva faceta com a multinstrumentista, cantant, compositor i productor discogràfic, mentre que els britànics White Lies presentaran en directe el seu cinquè àlbum 'Five' amb la producció i mescles de James Brown.





Amb 18 anys i més de 900 milions de visites a Spotify i YouTube, la cantant de trap Khea portarà al festival el seu single 'Loca', després d'actuar en festivals com Lollapalooza Argentina, Lollapalooza Chile i Creamfields Chile, mentre que el festival barceloní també comptarà amb la presència de la jove promesa del pop rock europeu Maneskin, amb més de 80,9 milions de visites a YouTube i més de 104,4 milions de 'streams' a Spotify.





El dj resident de la sala Razz Club de Barcelona Dj Amable s'ha incorporat també al cartell, mentre que "per motius tècnics" s'ha cancel·lat l'espectacle The Bizarre World of Frank Zappa.





Des del festival han precisat que la tecnologia utilitzada per a l'holograma és d'"ultimíssima generació i precisa disposar de l'escenari tot el dia per al seu correcte ajust", la qual cosa és impossible en un context de festival amb molts grups actuant en cada escenari.