Les accions de Dia van tancar aquest dimarts amb una caiguda de gairebé el 4% aquest dimarts després de l'acord 'in extremis' aconseguit amb la banca creditora i la renovació per part de LetterOne del consell d'administració de la cadena de supermercats.





En concret, els títols de l'ensenya espanyola van registrar una jornada alcista amb una pujada del 2,9% a les 13.30 hores, intercanviant-a un preu de 0,66 euros, després d'haver obert amb un rebot superior al 8%, després de l'acord arribat i els canvis a la cúpula de la cadena de supermercats, amb Karl-Heinz Holland com a nou conseller delegat en substitució de Borja de la Cierva.





No obstant això, les accions de la cadena de supermercats van canviar la tendència positiva i van començar a caure a primera hora de la tarda per acabar tancant amb una caiguda del 3,96% a un preu de 0,61 euros.





Tot just unes hores després de l'acord entre Fridman i el Banc Santander, l'única entitat que quedava per recolzar i principal creditor del grup, Dia ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) dels canvis en el consell de la cadena de supermercats, que estarà presidit per Stephan DuCharme.





En concret, s'ha procedit al nomenament per cooptació de Stephan DuCharme, Michael Joseph Casey, Sergio Antonio Ferreira Dies i Karl-Heinz Holland com a consellers externs dominicals (a proposta de LetterOne) i de Christian Couvreux i José Wahnon Levy com a consellers independents. Per la seva banda, Jaime García-Legaz seguirà com a conseller independent.





Aquests nomenaments s'han dut a terme després d'acceptar les dimissions presentades pels consellers Richard Golding, Mariano Martín Mampaso, Antonio Urcelay Alonso, María Garaña Corces, Julián Díaz González, Angela Spindler i Borja de la Cierva Álvarez de Sotomayor com a consellers i membres de les comissions del consell d'administració com a conseqüència del resultat positiu d'OPA formulada per LetterOne, el que comporta el canvi en el control de la companyia.