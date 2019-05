George R.R. Martin intenta calmar els fans: les novel·les de Joc de Trons tindran un altre final

L'escriptor George R.R. Martin ha revelat que els dos últims llibres de la saga literària 'Cançó de Gel i Foc' tindran un final diferent al de la sèrie de 'Joc de trons' perquè es tracten de "mitjans diferents" i alguns personatges que ja estan morts a la sèrie continuen vius en els seus llibres.









La sèrie, basada en la saga fantàstica de George R.R. Martin, es va separar de les novel·les de 'Cançó de Gel i Foc' amb la sisena temporada, ja que llavors els esdeveniments de Joc de Trons havien arribat als últims succeïts en els llibres.





Malgrat que, al principi, al seu bloc dona una titubejant resposta als fans sobre si el final de la sèrie serà igual que el de la seva obra - "Si. I no. I si. I no. I si. I no. i si"-, l'autor ha recordat després que treballa" en un mitjà diferent que David [Benioff] i Dan [Weiss]".





"Ells van tenir sis hores per a la temporada final", ha comentat Martin, que espera tenir "més de 3000 pàgines de manuscrits" entre els dos llibres restants de la saga, sense por a afegir més "si fessin falta més pàgines, capítols i escenes".





"Hi ha personatges que no han aparegut a la pantalla, o d'altres que van morir en la sèrie però segueixen vius en els llibres", ha recordat el novel·lista en relació a les diferències que hi ha entre la seva creació i 'Joc de Trons'. "Llibres o sèrie, quin serà el final 'real'? És una pregunta estúpida", s'ha lamentat.





EL FUTUR DE PONENT





A l'escriptor li queden encara dos llibres per concloure l'extensa: 'Vents d'hivern' i 'Somni de primavera'. Del primer, el propi Martin afirma que està escrivint --"Va molt endarrerit, ho sé, però es farà. No diré quan... però ho acabaré"-- i "després vindrà 'Somni de primavera'", que posarà final a més de 20 anys de l'aclamada saga fantàstic-èpica.





Així, Martin tanca la polèmica al voltant del final de l'aclamada ficció televisiva, que s'ha acomiadat deixant una reguera agredolç en els seguidors després de vuit anys en antena. No obstant això, l'univers de 'Cançó de Gel i Foc' continuarà: a més dels tres spin-offs que prepara HBO, es rumoreja que podria arribar una sèrie centrada en els viatges d'Arya a l'oest de Ponent després del final del personatge en la sèrie.