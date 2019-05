Pedro Sánchez, camí de ser president sense els independentistes

El vot nul d'ERC i en blanc de JxCAT en la proclamació de Meritxell Batet com a presidenta del Congrés dels diputats anticipen que els dos grups s'abstindran en l'elecció de Pere Sánchez com a president del Govern.









Fonts internes analitzen que aquest serà l'escenari més probable. Batet va aconseguir 175 vots per fer-se amb la presidència de la cambra baixa sense el suport dels independentistes catalans, i això mateix podria passar amb Sánchez.





Després dels resultats de les eleccions generals del 28 d'abril, s'especulava amb la necessitat que el PSOE hagués de aliar-se amb ERC per a la investidura de Sánchez.





El veto d'ERC i de JxCAT al Parlament de Catalunya perquè Miquel Iceta pogués anar al Senat, va sembrar el dubte sobre les simpaties dels republicans cap als socialistes.





Els diputats d'ERC, liderats pel polític pres Oriol Junqueras, van votar amb un escrit que deia 'Llibertat', de manera que els seus vots van quedar anul·lats, mentre que els de JxCAT van decidir votar en blanc.





De repetir aquesta estratègia i no vetar la investidura, posarien més fàcil el camí de Sánchez a repetir a la Moncloa. El PSOE necessitaria una sola abstenció perquè hi hagués més vots amb el 'sí' (175) que amb el 'no' (174).





Un altre escenari podria ser l'abstenció per incompareixença dels independentistes. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez poden ser suspesos en els propers dies, de manera que no podrien comparèixer al Congrés.





En cas de ser així, el ple del Congrés passaria de 300 a 296 escons i, d'aquesta manera, amb 175 vots a favor el PSOE tindria majoria absoluta per investir Pedro Sánchez.