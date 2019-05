Desconcert entre els treballadors de Zeta abans de l'arribada de Prensa Ibérica

Els treballadors del Grup Zeta, que té entre les seves capçaleres 'El Periódico de Catalunya' i 'Sport', es troben desconcertats davant la imminent arribada dels nous caps de Prensa Ibérica, després de tancar-se la compra.





Els empleats critiquen la falta d'informació en com els afectarà que el grup que presideix Javier Moll s'hagi fet amb les publicacions de Zeta. Prensa Ibérica disposa ara de 25 capçaleres i empreses digitals, així com una dotzena de revistes.









Els dubtes dels periodistes i la resta de treballadors tenen a veure amb el fet que desconeixen quin serà el seu futur i com quedaran integrats en l'estructura del grup.





És més, la plantilla va demanar un interlocutor entre treballadors i nous directius perquè els aclarissin algunes d'aquestes dubtes, però la proposta no va tenir èxit i ara protesten per la falta de comunicació en no tenir informació de si es queden, es van o es traslladen.





Fonts internes assenyalen que des de la nova directiva primer es vol fer una radiografia de la situació, abans de prendre decisions en un sentit o un altre. Volen analitzar l'organització i l'estructura, per veure si és possible optimitzar-la.





En aquest sentit, des de Prensa Ibérica admeten que el més assenyat és arribar un cop hagin passat les eleccions municipals, europees i autonòmiques del 26 de maig, així que a curt termini no hi ha un pla definitiu.





Els treballadors consideren que estan sota mínims després dels últims retalls i acomiadaments, de manera que es resisteixen a més operacions d'aquest tipus. També quedaria per veure si Enric Hernández continuaria com a director d''El Periódico de Catalunya', ja que encara no es coneixen altres noms per a aquest càrrec.