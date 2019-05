El pendrive d'Hisenda que revela la malversació l'1-O, clau per al judici del procés

Els pèrits Carmen Tejera, Sara Izquierdo i Teresa Hernández van remetre un pendrive al Suprem que serà determinant per poder demostrar que des de les arques públiques de la Generalitat es van destinar fons al referèndum il·legal de l'1-O.









La Fiscalia es centrarà en el pendrive d'Hisenda en el qual es revelen dades sobre malversació de fons públics en el referèndum de l'1 d'octubre. Aquesta és l'estratègia en l'última fase del judici del Procés, demostrar que des de la Generalitat es va destinar diners públics per a una votació il·legal.





Les proves pericials estan previstes per al dimecres al Tribunal Suprem. Avui estan citats els advocats de l'Estat que depenen del Ministeri d'Hisenda que van controlar els comptes de la Generalitat. Es tracta dels perits Carmen Tejera, Sara Izquierdo i Teresa Hernández.





La jornada comença amb la compareixença de nou testimonis la presència havia estat prevista en principi per al dilluns passat, tot i que la sessió es va suspendre perquè els cinc presos electes poguessin complir amb els tràmits per obtenir la seva acta de diputat al Congrés i el Senat .





Així, a les 10.00 hores s'ha citat a Jordi Martínez i Soler, membre del departament de Comunicació de la Presidència del Parlament; Ricard Gené Casals, membre de la Secretaria General de l'ANC, ia Rosa Sans, responsable recursos humans de l'empresa Artyplan i cap del servei de programació d'activitats de la Generalitat.





Els segueixen també en la sessió del matí Enric Vinaixa, director general de Relacions Laborals i Igualtat en el Treball de la Generalitat i Ángel Cortadelles, exdirector de Serveis de la Conselleria de Justícia.





A les 16.00 s'ha citat a Josefina Valls, directora de Serveis del Departament de Governació; Xavier Urios, advocat en cap de Governació; Pau Villòria, secretari general de la Conselleria d'Empresa; i finalment Josep Solà, director de Serveis del Departament d'Empresa.





D'aquesta manera es tanca la prova testimoni i donarà començament la segona fase del judici, que consisteix en ratificació de diversos informes d'experts proposats per les acusacions i les defenses relatius a despeses del referèndum de l'1-O, lesions soferts per agents de la Guàrdia Civil i de la Policia en aquesta jornada i fins a un estudi sobre una entrevista concedida per l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn.





De complir-se el calendari previst, que inclou la realització de la prova documental entre els dies 27, 28 i 29 de maig, els informes finals i el tràmit d'última paraula començarien a principi de juny.





Això permet aventurar que el judici podria estar vist per a sentència en la primera quinzena d'aquest mes.





Després compareixen els primers perits, a proposta del fiscal, per ratificar el seu informe sobre "determinació de fons públics destinats a l'organització, preparació, logística, finançament i execució del referèndum" il·legal i s'ha citat per ratificar l'informe als funcionaris d'hisenda Maria del Carmen Tejera, Sara Izquierdo i Teresa Hernández Guerra.





El segueix una pericial proposada per l'Advocacia de l'Estat sobre un informe emès el 29 d'octubre de 2018 per la Intervenció General de l'Estat a sol·licitud del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que ha processat una vintena d'alts càrrecs de la Generalitat per la organització de l'1-O i ha estat aportat al Suprem. S'ha cridat per ratificar-la subdirectora general d'Estudis i Coordinació de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Mercedes Vega.





Seguidament s'ha citat els perits Jhon Paul Lederach i Jesús Castañar a proposta de la defensa de qui va ser president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per ratificar un informe sobre "anàlisi estratègica del Procés"; i per la tarda es preveu la ratificació de dos informes. El primer d'ells, a petició de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, suposa la citació dels pèrits de Segipsa i IBERTASA Carlos Javier Irisarri i José Manuel Cámara sobre valoració dels locals empleats com a centres de votació l'1-O.





Després, a proposta de la defensa de l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, la següent pericial versa sobre el possible valor d'ús per arrendament dels immobles en què es va celebrar el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Hi acudiran els perits Jordi Duatis i Joan Güell i Roca.





En dies següents tindrà lloc una altra pericial Fiscalia en relació amb la traducció d'una entrevista realitzada a Forn i per a la qual ha cridat a un sergent de la Guàrdia Civil. Anirà seguit d'un altre informe sol·licitat pel Ministeri Públic sobre l'anàlisi dels documents confiscats a qui va ser número dos de Junqueras Josep Maria Jové i al també exalt càrrec d'Economia a la Generalitat Lluís Salvat, per al que s'ha citat a altres dos membres de l'institut armat.





A continuació es practicarà una pericial mèdica proposada per Junqueras i Romeva sobre les lesions sofertes per agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. S'ha citat els perits Xavier Crusi i Ferran Caballero perquè ratifiquin el seu informe al respecte.





Després dels set magistrats podran escoltar els pèrits d'un informe filològic proposat per Forn en relació amb la traducció al castellà d'un informe policial; i ja per la tarda s'ha citat José Navarro i Ruben Pujol per ratificació del seu informe sobre la titularitat i despeses del web 'referendum.cat'. Aquesta prova la sol·liciten tant Cuixart com Bassa.