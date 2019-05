Els representants d'UGT exerceixen de escuders dels acusats del procés

Els responsables sindicals d'UGT, tant a nivell nacional com català, han comparegut aquest dilluns com a escuders dels acusats en el judici del procés. El seu testimoni ha girat al voltant dels fets de la Conselleria d'Economia, com a l'anomenada "aturada de país" que va tenir lloc dos dies després del referèndum il·legal de l'1-O.









Tant Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, com Camil Ros, secretari general del mateix sindicat a Catalunya, s'han posicionat a favor de l'actuació dels organitzadors de la concentració.





Pepe Álvarez ha estat més mesurat i s'ha limitat a confirmar que la vaga celebrada a Catalunya el 3 d'octubre de 2017 va complir amb els serveis mínims habituals, però ha estat Camil Ros --que a més de representant sindical, és afiliat d'ERC-- qui més ha justificat la participació del sindicat juntament amb ANC, Òmnium Cultural, federacions esportives, rectors universitaris i altres en l'anomenada 'Taula per la Democràcia'.





Aquesta entitat va ser creada per l'anterior Govern i formava part de l'entramat d'organitzacions que, dins el "full de ruta" independentista, havien de pressionar la societat per encaminar-la cap a la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.





Ros considera "desproporcionades" les mesures que es van prendre per la justícia el 20 de setembre de 2017 amb les detencions i registres en seus de la Generalitat, i per això ha reconegut que va prestar la força del sindicat a la mobilització independentista, sense tenir en compte la divisió entre les files del sindicat sobre la secessió de Catalunya.