Paralitzen la causa contra exmembres de la Mesa del Parlament al recusar dos magistrats

La tramitació de la causa que porta la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra membres de l'anterior Mesa del Parlament per presumpta desobediència pel procés sobiranista ha quedat paralitzada per la recusació de dos magistrats.









Segons ha informat aquest dimecres el TSJC, amb la presentació de l'incident de recusació contra el president, Jesús María Barrientos, i el magistrat Carlos Ramos, la sala civil i penal acorda obrir una peça separada per a tramitar la recusació i s'assigna com a magistrat instructor a Jordi Seguí.





L'exdiputada d'ERC al Parlament i exsecretària primera de la Mesa Anna Simó, processada en aquesta causa, ha estat qui ha recusat aquests dos dels magistrats de la causa, que han estat apartats fins que es resolgui.





En una providència, recollida per Europa Press, la Sala obre incident de recusació respecte de Barrientos i Ramos, "els que s'han d'abstenir de continuar coneixent de la present causa amb suspensió de la tramitació de la mateixa fins a la resolució de l'incident plantejat".





El lletrat de l'Administració de Justícia de la Sala ha designat, en una altra providència consultada per Europa Press, el magistrat Jordi Seguí com a instructor de la recusació i ha obert una peça separada per a la tramitació de l'incident.





La sala civil i penal del TSJC va rebre el 6 de febrer del Tribunal Suprem la causa contra cinc exmembres de la Mesa del Parlament i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya per presumpte delicte de desobediència, després d'acceptar-la declinatòria de jurisdicció.





El TSJC previsiblement jutjarà els exmembres de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet i Anna Simó i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya pels presumptes delictes de desobediència continuada per les seves actuacions des de la cambra catalana en el procés sobiranista.