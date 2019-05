El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha criticat aquest dimecres el paper de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, en la sessió constitutiva de les Corts i ha titllat de "vergonyosa" la seva actitud permetent les fórmules usades pels diputats independentistes a la presó provisional per acatar la Constitució.









Segons Rivera, si Batet hagués estat "una presidenta decent, a l'altura del poble espanyol", hauria parat l'acatament dels dirigents catalans quan es van definir com a presos polítics i hauria obligat a retirar aquestes paraules, sota l'amenaça de no ser diputat i deixar de cobrar un sou públic, per a així "dignificar la Cambra".





"Era una vergonya l'actuació del PSOE i de Batet. Ha de protegir el decor de la Cambra", ha declarat el líder de la formació taronja en una entrevista a Cope. Així, ha insistit que no es pot permetre que es digui que a Espanya hi ha presos polítics, com sostenen els líders independentistes, perquè Espanya "no és una dictadura" i "no és Cuba ni Veneçuela".





"Això és una democràcia europea i això és un insult al poble espanyol. Ja ho van fer amb el cop d'Estat a Catalunya i ara ens tornen a insultar la Cambra nacional", ha indicat Rivera, justificant la seva petició d'empara a Batet durant la sessió parlamentària d'aquest dimarts.





Així mateix, ha criticat que alguns polítics separatistes fessin referència al "mandat del referèndum 1 d'octubre" i a la "República catalana".