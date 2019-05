La Federació Espanyola de Càncer de Mama (FECMA), juntament amb les 45 associacions de dones que estan integrades, han mostrat la seva "satisfacció" per les donacions realitzades per la Fundació Amancio Ortega per a l'actualització tecnològica d'equips oncològics d'última generació, com mamògrafs digitals amb tomosíntesis o els acceleradors lineals avançats.





MÉS INFORMACIÓ Barbacid dóna suport a les donacions a la sanitat d'Amancio Ortega





A través d'un comunicat, defensen aquest tipus de mecenatge després de les crítiques realitzades pel secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, que va definir aquestes donacions com "almoina dels milionaris".





Així, les dones pacients de càncer de mama animen a altres empresaris que "segueixin el seu exemple", ja que aquestes tecnologies "són una garantia per al diagnòstic, sobretot, en casos de recidives".





"Aquestes iniciatives de mecenatge ajuden a cobrir espais on no arriba l'Administració i a garantir la sostenibilitat del nostre sistema públic sanitari. La Federació dóna suport a totes aquelles iniciatives de mecenatge que vagin encaminades a implantar noves tecnologies en els hospitals públics del nostre país, ja que ajudaran a millorar els índexs de supervivència en càncer de mama", reivindiquen, encara que puntualitzen que donen suport els programes de detecció precoç i la cartera de serveis "única, comú i equitativa" de prestacions oncològiques en el Sistema Nacional de Salut (SNS).