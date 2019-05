Valls vol que els Grammy llatins es lliurin a Barcelona

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha assegurat aquest dimecres que Barcelona ha de ser una "capital musical" i proposa que la ciutat aculli la cerimònia dels Grammy llatins.









Ho ha dit en roda de premsa, on ha presentat el seu programa sobre cultura i ha destacat que pretén donar màxima rellevància a les polítiques culturals de la ciutat perquè Barcelona sigui "capital una altra vegada", ja que creu en els últims anys s'ha abandonat aquest sector.





Segons ell, Barcelona no ha tingut una política cultural en aquests últims anys i com a conseqüència ha perdut posicionament en relació amb altres ciutats espanyoles i europees: "Barcelona ha deixat de competir", i considera que viu d'iniciatives privades i dels recursos històrics, però sense tenir un projecte de futur.





Valls ha apostat perquè la cultura sigui un "element essencial del posicionament de la ciutat" perquè defensa que afavoreix els consensos de la ciutat i la cohesió social, i també a la dinamització econòmica.





Al programa, advoca perquè Barcelona reforci els vincles amb Amèrica Llatina i afavorir que la ciutat sigui una destinació internacional de la indústria musical, i per això vol acollir la gala dels Grammy llatins.





Ha sostingut que Barcelona té una tradició musical important "que va des de Serrat fins a Rosalía", planteja impulsar un suport als locals amb música en directe i als festivals com el Sónar i el Primavera Sound.





Una de les propostes que conté és situar la Biblioteca Provincial de Barcelona al palau número 2 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i ha reivindicat que això contribuirà a la "oferta cultural de la muntanya", ja que el seu projecte és que Montjuïc sigui un gran eix cultural connectat amb el Paral·lel.





No obstant això, aquesta mesura no es pot aplicar fins a 2025 perquè aquest recinte està concedit a Fira de Barcelona i fins a aquest any l'Ajuntament no recuperarà la seva disponibilitat, encara que fins llavors el govern municipal pot anar avançant els tràmits per traslladar la biblioteca.





A més, es compromet a crear una col·lecció d'art pública amb un pressupost inicial de 300.000 euros anuals per adquirir obres exclusivament en galeries d'art de l'àrea metropolitana, i aposta per negociar amb el Govern per obrir una extensió del Museu del Prado que se situaria en el pavelló Victòria Eugènia de Montjuïc.





BILINGÜISME





Valls ha acusat a l'independentisme de tancar portes a la cultura, ja que creu que ha reduït Barcelona a "provincialisme" i que els esdeveniments culturals que s'han mantingut han estat per la inèrcia positiva que tenia la ciutat.





Per això, promet impulsar una cultura oberta al món i que el bilingüisme s'entengui com un patrimoni cultural perquè creu que és una força per a la ciutat i que no ha de servir per dividir la societat: "Vull ser l'alcalde del bilingüisme".





"Farem una aposta decidida pel bilingüisme institucional. Impulsarem les dues llengües cooficials de la nostra ciutat", i ha opinat que els serveis públics i les comunicacions de l'Ajuntament al carrer haurien de ser bilingües.





GUÀRDIA URBANA





Valls ha expressat el seu suport als sindicalistes de la Guàrdia Urbana que aquest dimecres s'han concentrat davant de l'Ajuntament i s'ha reivindicat com "l'únic capaç de recuperar el lideratge i la confiança" al cos policial.





Ha recriminat a l'alcaldessa, Ada Colau, que "de manera molt cínica i irresponsable" digui que ha treballat per millorar la Guàrdia Urbana, ja que, segons ell, li ha tret confiança i ha desmoralitzat als agents.