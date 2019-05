Valls: Colau i Maragall són dues cares de la mateixa moneda

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha afirmat aquest dimarts que l'alcaldessa, Ada Colau, i el candidat d'ERC, Ernest Maragall, són "dues cares de la mateixa moneda".









Ho ha dit en la conferència Primera Plana organitzada per 'El Periódico de Catalunya' en ser preguntat per a qui escolliria si hagués de decidir entre investir alcalde a Colau o Maragall, però ha rebutjat pronunciar-se abans de les eleccions.





"Per a mi és la mateixa cosa. Són dues cares diferents de la mateixa moneda. Aquí hi ha el gran perill", ja que creu que l'alcaldessa és sobiranista i ha alertat que aquest escenari és el perill que pot produir-se en la ciutat després dels comicis.





L'exprimer ministre francès ha recriminat a Colau que escrivís una carta a la UE "per criticar la justícia espanyola" i ha advertit que els comuns estan a favor del dret a decidir.





"Diu que no és independentista però quan es troba amb altres alcaldes de Catalunya només és amb independentistes", ha afegit.





Valls ha defensat que Barcelona ha de ser una "capital metropolitana" perquè afirma que el món està avançant cap a les ciutats-Estat, on viurà la majoria de la població, de manera que creu que Barcelona ha de fer passos en aquest sentit per ser competitius a nivell global.





Així, ha apostat perquè l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) tingui "més competències exclusives", en qüestions com el transport i l'habitatge, entre d'altres.





També ha advocat per suprimir la Diputació de Barcelona perquè la veu una institució "inútil" si hi ha una AMB potent i ha apuntat que per fer-ho haurà de pactar i negociar amb els alcaldes metropolitans per aconseguir més eines i aconseguir un nou model de creixement.