La llei que va esbossar aquest dimarts la primera ministra britànica, Theresa May, per intentar treure el Regne Unit de la UE amb un acord pel mig ha suscitat diverses crítiques dels partits conservadors i laboristes i aquesta "última oportunitat" --com l'ha descrita la mateixa 'premier'-- sembla abocada al fracàs.









May va plantejar la possibilitat que els diputats poguessin pronunciar-se sobre una unió duanera temporal amb la UE i la celebració d'un segon referèndum si aprovaven a principis de juny la Llei de l'Acord de Retirada, el pilar bàsic per evitar un Brexit abrupte.





El text depèn del suport dels laboristes i el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, ja va deixar clar aquest dimarts en la seva primera reacció que no estava per la tasca. Per Corbyn, l'oferta de May és "bàsicament tornar altre cop a la mateixa posició del Govern" en les últimes i fallides converses.





El portaveu laborista pel Brexit, Keir Starmer, ha assegurat aquest dimecres en declaracions a Sky News que la nova oferta no planteja res de "nou" o "atrevit", per la qual cosa les posicions es mantenen. Starmer ha instat May a "admetre la derrota" i a no sotmetre si més no el pla a votació a la Cambra dels Comuns.





La cap de Govern va recordar en el seu discurs que tant el Partit Conservador com el Laborista portaven als seus respectius programes electorals un compromís per aplicar el resultat del referèndum del juny del 2016, cosa que li ha tornat a recordar a Corbyn en una carta en què li ha demanat que doni suport a la llei.





"Et demano que t'hi comprometis també perquè puguem complir el que els nostres partits van prometre als programes i recuperar la fe en la política", assegura la carta difosa pels mitjans britànics, amb data del 21 de maig. La nova llei, ha advertit May, és "l'última oportunitat" d'aconseguir un Brexit que ja ha estat ajornat diverses vegades.





CRÍTIQUES INTERNES





La primera ministra s'enfronta també a un terratrèmol intern. El seu missatge d'aquest dimarts, lluny de calmar els ànims, ha exacerbat alguns sectors que feia mesos que reclamaven que s'apartés i donés pas a un nou líder conservador, cosa que May s'ha compromès a fer però només quan conclogui l'actual procés.





Les fonts citades per la BBC han assegurat que hi ha ja moviments per apartar la 'premier' "al més aviat possible", perquè ni tan sols tingui l'oportunitat de sotmetre a votació la seva nova oferta. El punt d'inflexió podrien ser les imminents eleccions europees, en les quals els conservadors corren el risc de caure en quarta posició.