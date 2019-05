Catalunya encén el debat entre els candidats europeus

El debat entre candidats a les eleccions europees a TVE s'ha convertit en un aspre enfrontament sobre Catalunya i la situació dels polítics presos i els fugits. Aquest assumpte ha esquitxat tot el debat al llarg dels tres blocs en què s'ha dividit: social, econòmic i reptes europeus.









Ja ha començat amb una topada entre els candidats de les llistes independentistes catalanes amb els representants constitucionalistes, després que tant Gorka Knörr, candidat a la llista de Carles Puigdemont, com Jordi Solé, d'ERC, hagin aprofitat les seves intervencions inicials per reivindicar als que consideren "presos polítics".





A tots dos els han respost, en torns successius, el candidat de Ciutadans, Luis Garicano; el socialista Josep Borrell i la popular Dolors Montserrat, que han replicat que a Espanya no hi ha presos polítics, que Puigdemont és "un fugat de la Justícia", en paraules de Borrell, i que són els separatistes els que són una "anomalia democràtica ", segons Montserrat.





L'única candidata que no ha entrat en la polèmica ha estat la de Podem, María Eugenia Rodríguez Palop, que s'ha queixat que es consumeixi el temps del debat en parlar d'altres coses que no sigui d'Europa.





Mentre que la candidata del PNB ha intervingut per defensar un nacionalisme "modern" com el del seu partit: "Europa necessita un nacionalisme com el del PNB", ha exclamat per tot seguit apostar per que el conflicte català es resolgui amb diàleg i per defensar l'euroordre tal com està.





Knörr, que ha estat el primer a parlar, ha començat dient que "qui hauria d'estar en aquest debat és el president Puigdemont", que els seus drets civils "estan sent violats" i que l'Estat espanyol "és una vergonya a Europa" per la existència de "presos polítics".





"Avui aquí hauria d'estar el pres polític Oriol Junqueras", ha dit en el seu torn Jordi Solé, que ha apostat per una UE que "freni l'extrema dreta i els nacionalismes d'Estat" i que "mai més hi hagi una Europa que miri per un altre costat quan dins de la unió es apallissa indignament a votants indefensos o es mana a la presó i l'exili "a líders polítics.





El de Vox, Jorge Buxadé, ha demanat que el debat "no es converteixi en un míting sobre un senyor que hauria d'haver estat lliurat a Espanya i jutjat pel Suprem".





Garicano ha respost als independentistes que Europa no és divisió i accions unilaterals, sinó que és un projecte sense exèrcit la base és la llei i la negociació d'acords.





"A Europa un no pot operar unilateralment", ha dit, "Europa és parlar dins de la llei". De passada, ha recordat la proposta de Ciutadans de reformar l'euroordre perquè no es repeteixin casos com el de Puigdemont que està "abusant de l'espai de lliure circulació".





Knörr l'ha acusat llavors de tenir un "discurs clàssic d'extrema dreta" mentre el seu partit té "acords amb Vox". El 'taronja' li ha respost que ells són "els únics d'extrema dreta perquè són els que han parlat de diferències ètniques".





Borrell, en el seu següent torn, ha dit que ja estan acostumats que tot el que no està a favor de la independència sigui titllat de ser d'extrema dreta. "Es pot perfectament estar en contra de l'extrema dreta i ser normal en els plantejaments ideològics", ha assenyalat.





És més, ha afegit que no creu que el seu "amic Luis sigui d'extrema dreta", com tampoc ho és ell i està "radicalment en contra" de l'independentisme. "A Espanya no hi ha presos polítics i el senyor Puigdemont no és un exiliat, és un fugat de la Justícia", ha reblat.





Però el candidat de Lliures per Europa / Junts ha tornat a insistir en la seva defensa de Puigdemont i de la resta de fugits de la Justícia espanyola com "exiliats polítics" que "es mouen amb tota llibertat per 12 Estats". En la seva opinió, "aquesta és la realitat encara que a alguns no els agradi".





"Com deia un filòsof del PP, un got és un got, un plat és un plat, un pres polític és un pres polític i un exiliat polític és un exiliat polític", ha etzibat.





La candidata del PP ha carregat durament contra el que considera una "anomalia democràtica" que són els "separatistes catalans", que "van donar un cop d'Estat" i són la "amenaça de la llibertat" i volen acabar amb Unió Europea. I referint-se al candidat de Compromís, Jordi Sebastià, li ha dit que el nacionalisme és "pobresa econòmica, conflicte social i desprestigi de les institucions". Aquest s'ha defensat advertint a la del PP que no pot donar lliçons un partit que ha pactat amb VOX.





No obstant això, l'acusació de Montserrat que els nacionalismes atempten contra la UE s'ha vist confirmada per Borrell, que ha afirmat que Europa s'està veient amenaçada pels "ressorgir dels nacionalismes" i ha posat com a exemple d'això el Brexit i als independentistes catalans.





El candidat de Vox, Jorge Buxadé, ha deixat anar als representants dels partits independentistes que no va acceptar lliçons de democràcia de qui ha donat un cop d'Estat i perquè a més, ell mateix ha estat agredit pels CDR violents. Això, després que el candidat d'ERC, Jordi Solé, li hagi recriminat les morts que s'han produït a Europa els totalitarismes.